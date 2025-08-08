L’appuntamento con Un posto al sole è sospeso dalla programmazione di Rai 3 per due settimane, a partire dall’11 agosto.
La soap opera ambientata a Napoli, che ogni sera appassiona una media di oltre un milione e mezzo di telespettatori, tornerà in onda da lunedì 25 agosto, riprendendo la consueta messa in onda serale.
I colpi di scena non mancheranno: al centro delle trame ci sarà la vendetta di Marina Giordano nei confronti di Gennaro Gagliotti.
L'appuntamento con Un posto al sole sospeso per due settimane dal palinsesto estivo Rai
Anche quest'estate i fan di Upas dovranno fare a meno, per due settimane, degli episodi inediti della serie giunta ormai alla sua trentesima stagione di messa in onda.
Inizialmente, era in programma il consueto album dei ricordi, con il quale gli spettatori avrebbero potuto rivivere le emozioni più belle delle storie raccontate nel corso di questa ultima stagione di messa in onda.
All'ultimo momento, però, la Rai ha scelto di cancellare anche l'album dalla programmazione serale estiva di Rai 3: al suo posto, dal prossimo lunedì sera, andranno in onda le repliche di Finché la barca va, il programma condotto da Piero Chiambretti.
Quando riparte Upas nell'access prime time di Rai 3
Per rivedere in onda i nuovi episodi di Un posto al sole bisognerà attendere lunedì 25 agosto: è questa la data scelta dai vertici Rai per far ripartire le vicende di Upas.
La nuova stagione si preannuncia intensa: al centro delle trame ci saranno ancora le vicende di Marina Giordano, la quale sarà sul piede di guerra nei confronti di Gennaro.
Il suo scopo sarà quello di punire il nuovo amministratore delegato dei Cantieri e costringerlo a dimettersi, dopo aver reso il clima infernale nell'azienda da lei portata avanti con Roberto Ferri.
Ci sarà spazio anche per il ritorno di Vinicio Gagliotti, fratello di Gennaro, con il quale non mancheranno nuovi scontri.
Whoopi Goldberg entra in scena nelle nuove puntate di Upas del 2026
Intanto, però, per la nuova stagione di Upas è stato annunciato anche l'arrivo di un volto d'eccezione che sarà protagonista di un intreccio clamoroso.
Si tratta dell'attrice che, per la prima volta, entrerà a far parte del cast della soap opera di Rai 3: la sua presenza è stata annunciata nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti, ma per vederla in azione bisognerà attendere le puntate che andranno in onda a febbraio 2026.