Sirin riceverà un biglietto misterioso nella puntata de La forza di una donna e ne sarà terrorizzata: "Resta in silenzio o morirai".

Le anticipazioni rivelano che dopo aver visto Sarp, Sirin riceverà una busta con un chiaro messaggio minatorio che metterà in pericolo anche le vite di Enver e Hatice se la ragazza dovesse dire a qualcuno che Sarp è vivo. Sirin proverà a confidarsi con sua madre, ma Hatice non crederà a una sola parola e temerà che la sua malattia mentale stia peggiorando.

Sirin proverà a confidarsi con Hatice

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin incontrerà Sarp per caso e tra loro ci sarà uno scontro.

L'uomo, fuori di sé dalla rabbia, porterà la sua cognata al cimitero e la accuserà di aver rovinato la vita di tutti. Sirin, spaventata, scapperà e si imbatterà nelle tombe di Bahar, Nisan e Doruk. Terrorizzata, la ragazza riuscirà a raggiungere la sua casa e telefonerà subito a Bahar che però le negherà di parlare dopo l'aggressione. Sirin, in preda al panico, rivelerà ad Hatice quello che è appena successo: "Sarp è vivo", continuerà a ripetere. Vedendo sua figlia molto agitata, la donna penserà che la sua malattia stia peggiorando e telefonerà allo psichiatra. Sarà difficile credere alle parole di Sirin dopo tutte le bugie che ha raccontato ai suoi cari. Più tardi, Hatice busserà alla porta di sua figlia per consegnarle una busta appena arrivata per lei.

Sirin la aprirà e leggerà il misterioso biglietto: "Resta in silenzio o morirai". Hatice chiederà a sua figlia di spiegarle meglio come mai ha detto che Sarp è vivo, ma lei cambierà versione. "C'era un uomo che gli assomigliava molto", dirà, "Ho pensato che fosse lui e sono andato in panico, ma ovviamente non lo era".

Il terrore negli occhi di Sirin

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 13 agosto , Sirin tranquillizzerà Hatice e quando resterà da sola si dispererà per il messaggio ricevuto. Come se non bastasse, la ragazza riceverà una telefonata da parte di uno sconosciuto: "Hai ricevuto il messaggio?", chiederà, "O dimentichi di aver visto Sarp o morirete tutti, anche tua madre e tuo padre".

Sirin balbetterà che non dirà nulla a nessuno e quando chiuderà la telefonata scoppierà in un pianto disperato. Quando si sarà calmata, la ragazza andrà a svegliare Hatice e proverà a spiegarle ancora cosa le è accaduto. "Ho visto Sarp, mi ha portata al cimitero e c'erano le tombe di Bahar ei bambini". Hatice sarà sconvolta, ma non crederà a una sola parola di Sirin: "Hai i nervi a pezzi", dirà preoccupata a Sirin che le dirà che qualcuno vuole uccidere tutti loro.

Perché nessuno crede più a Sirin?

Nelle puntate precedenti Sirin ha raccontato molte bugie ai suoi genitori. La ragazza ha iniziato a mentire sui suoi studi per continuare con il finto fidanzato e poi ha provocato diversi guai a Bahar.

Hatice ha dovuto ammettere che Sirin ha un problema mentale e la ragazza si è rivolta a uno psichiatra per risolvere i suoi problemi. Sirin ha continuato a fare del male a Bahar e questo ha portato tutta la famiglia a non avere più nessuna fiducia nei suoi confronti. Hatice è sempre stata dalla parte di Sirin a causa della sua fragilità, ma per lei è impossibile credere alle sue parole, perché i suoi inganni sono stati troppi.