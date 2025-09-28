Non sono durate neanche 24 ore le voci su una possibile crisi in corso tra TrigNO e Chiara della scorsa edizione di Amici. Dopo aver allarmato i fan unfollowandosi su Instagram, il cantante e la ballerina hanno ricominciato a seguirsi senza dare spiegazioni su quello che li aveva portati a prendere le distanze sui social. I fan della coppia hanno gioito per questo lieto fine, ma c'è anche chi li ha accusati di aver inscenato una finta rottura solo per hype.

Pace fatta tra i due ex alunni

Sabato scorso sui social si è parlato moltissimo di una coppia che si è formata nel corso dell'ultima edizione di Amici, due ragazzi che, per diverse ore, non si sono più seguiti su Instagram.

Come hanno notato tanti fan, il 27 settembre tra TrigNO e Chiara è calato il gelo sul web: si è vociferato che sarebbe stato il cantante a bloccare la fidanzata da un momento all'altro.

I sostenitori degli ex allievi della scuola sono stati in allarme per circa mezza giornata, poi hanno tirato un sospiro di sollievo quando hanno visto che i due hanno ricominciato a seguirsi.

Chiara e TrigNO tornano a seguirsi su Instagram. pic.twitter.com/QUVokdnQE8 — AMICI NEWS (@amicii_news) September 27, 2025

Da parte dei diretti interessati, però, non è arrivata nessuna spiegazione su quella che in molti hanno interpretato come una breve crisi di coppia ad un anno di distanza dal loro primo incontro davanti alle telecamere di Canale 5.

Il parere degli utenti di X

Quello che è successo l'altro giorno tra TrigNO e Chiara, ha un po' diviso il popolo del web: da un lato c'è chi ha gioito per il lieto fine che c'è stato dopo ore di voci su una possibile rottura, dall'altro chi pensa che i due avrebbero inscenato una finta crisi per tornare al centro dell'attenzione a poche ore dall'inizio della nuova edizione di Amici.

"Come si chiama questo se non hype?", "Non lo rifate mai più", "Ma stavano giocando?", "Menomale che è andata così alla fine", "La prossima volta li mando a quel paese", "Noiosi e ridicoli", "L'hype stava calando e dovevano inventarsi qualcosa", "Se a 23 anni lui si mette a bloccare e poi sbloccare la fidanzata ogni volta che ci litiga, non è così maturo", si legge su X in queste ore.

Chiara nel corpo di ballo della nuova edizione

Chiara e TrigNO hanno partecipato alla 24esima edizione di Amici, e sono stati tra gli allievi più amati dal pubblico.

A distanza di un anno dal loro ingresso nella scuola, i due hanno carriere piuttosto avviate: il cantante ha pubblicato un Ep e a breve dovrebbe uscire con un nuovo singolo, la ballerina ha ricevuto molte offerte di lavoro dall'esterno ma ha deciso di accettare quella di Maria De Filippi di entrare nel corpo di ballo del talent.

A partire da domenica 28 settembre, dunque, Chiara si esibirà come professionista del programma del quale è stata alunna fino a pochi mesi fa.