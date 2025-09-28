Cambio di programmazione su Canale 5 per La notte nel cuore, la soap turca che continua a registrare ascolti positivi in prima serata.

Dopo il successo delle ultime puntate trasmesse in prime time, Mediaset ha scelto di continuare a puntare sulla serie, programmando un nuovo raddoppio nelle serate del 2 e 5 ottobre.

La soap si ritroverà a sfidare ancora una volta le fiction del prime time di Rai 1, tra cui Balene - Amiche per sempre con Veronica Pivetti.

Cambio programmazione per La notte nel cuore: la soap in onda il 2 e 5 ottobre

L'appuntamento con La notte nel cuore prosegue con successo su Canale 5 e continua a confermarsi come uno dei titoli di maggior successo della fascia serale, in grado di catalizzare l'attenzione di oltre 2,3 milioni di spettatori fissi a settimana, pari a uno share che arriva anche al 17%.

Dopo il buon successo dello scorso giovedì sera, Mediaset ha scelto di puntare su un ulteriore raddoppio serale per la soap, che andrà in onda eccezionalmente anche giovedì 2 ottobre.

In un primo momento, Mediaset aveva scelto di puntare sui raddoppi serali del Grande Fratello, salvo poi cambiare idea e decidere di trasmettere la serie turca sulla serie turca che assicura una maggiore fidelizzazione da parte del pubblico.

Doppio appuntamento serale per La notte nel cuore su Canale 5

Gli spettatori potranno assistere a un nuovo triplo episodio de La notte nel cuore nel prime time del 2 ottobre e in più ci sarà un nuovo appuntamento con la serie anche nel prime time di domenica 5 ottobre.

La soap si ritroverà a sfidare ancora una volta le fiction La ricetta della felicità e Balene che in prime time su Rai 1 hanno registrato una media di circa 3 milioni di spettatori.

Una sfida decisamente importante per la serie turca, che tuttavia è composta da una sola stagione, ma, subito dopo il gran finale, Mediaset potrebbe scegliere di fare affidamento sulla messa in onda di Io sono Farah.

La soap opera si difende bene anche di giovedì sera su Canale 5

Intanto, gli ascolti della soap turca continuano a essere positivi nella fascia di prime time e anche in questo inizio di stagione autunnale, la soap ha dimostrato la sua forza e l'alto gradimento da parte del pubblico.

Con picchi superiori ai due milioni e mezzo di appassionati, La notte nel cuore ha saputo intercettare il gradimento degli spettatori, mantenendosi su una media del 16% di share, anche nell’affollato giovedì sera dominato dai talk show politici di Rete 4 e La7 e dal programma Ore 14 condotto da Milo Infante su Rai 2.