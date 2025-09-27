Quando manca pochissimo all'inizio di una nuova edizione di Amici, alcuni fan si sono accorti del gelo che è calato tra due ex allievi. Come si legge anche in una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano il 27 settembre, TrigNO e Chiara non si seguono più su Instagram e sarebbe stato lui a bloccarla per motivi sconosciuti. Sui social, dunque, c'è preoccupazione per quello che potrebbe essere successo tra i due ragazzi che i fan considerano una delle più belle coppie che sono si sono formate all'interno della scuola negli ultimi anni.

Il gesto che non passa inosservato

TrigNO e Chiara sono in crisi? Questa è la domanda che si stanno facendo molti fan di Amici da quando è emerso che i due ex allievi della scuola non si seguono più sui social.

Il gelo che sembra essere calato tra il cantante e la ballerina dell'ultima edizione, dunque, sta tenendo banco sul web perché sarebbe arrivato da un momento all'altro, in un periodo in cui la coppia sembrava super affiatata.

"Poco fa TrigNO ha bloccato Chiara su Instagram. Non si seguono più perché lui ha bloccato lei", si legge in un messaggio che Deianira Marzano ha ricevuto in queste ore da un'attenta utente.

trigno è una drama queen (voglio sapere il motivo!!!) pic.twitter.com/qKGcW01ZDM — annarè; ☆ ☕️ (@annare___) September 27, 2025

Se l'esperta di gossip non si è pronunciata sul gesto del vincitore della categoria canto dell'anno scorso, alcuni suoi sostenitori si stanno ponendo molte domande su cosa starebbe succedendo nel suo rapporto sentimentale.

La preoccupazione dei fan della coppia

Sono tante le persone che si sono affezionate a TrigNO e a Chiara guardando la scorsa edizione di Amici, e sono le stesse che in queste ore si dicono preoccupate per il gelo che sembra essere calato tra loro sui social.

"Lui è una drama queen", "Voglio sapere il motivo", "Si sono unfollowati, quindi o lui l'ha tradita o è una mossa tattica per fare hype", "Spero sia solo una crisi passeggera", "Se è stato lui a bloccarla, la colpa non può essere sua", "Ma che succede?", "Così all'improvviso?", si legge su X da quando si è saputo che i due allievi dell'anno scorso non si seguono più su Instagram e che sarebbe stato lui a prendere le distanze dalla fidanzata bloccandola.

Chiara debutta tra i professionisti

Nell'attesa di sapere cos'è successo tra TrigNO e Chiara, da alcuni giorni i fan di Amici sanno che la ragazza ha accettato la proposta che le ha fatto Maria De Filippi dopo la sua eliminazione al serale.

Le anticipazioni della puntata che è stata registrata il 25 settembre, svelano che la ballerina è una nuova professionista del talent e d'ora in poi affiancherà gli allievi della classe nelle coreografie che eseguiranno al pomeridiano davanti agli insegnanti e ai giudici che li valuteranno nelle gare.