“Nessun litigio”. Con queste parole Cecilia Rodriguez ha messo a tacere i rumor su una presunta discussione tra la sorella Belen e il marito Ignazio Moser. Nel corso di un’intervista a Fanpage, l’influencer ha chiarito che il marito non era presente al 41° compleanno della cognata perché impegnato in una gara per lui molto importante.

Le dichiarazioni di Cecilia

In un’intervista, Cecilia Rodriguez ha deciso di mettere a tacere i gossip su un presunto litigio con la sorella Belen: “Non abbiamo litigato. Siamo due persone diverse, quindi ogni tanto qualche discussione capita, ma questa volta non è successo nulla”.

A seguire, ha anche smentito categoricamente i rumor su presunte tensioni tra Belen e suo marito Ignazio Moser: “Nessun litigio”. Ha precisato che il marito non era presente al 41° compleanno della showgirl soltanto perché in quei giorni era impegnato in una gara molto importante. Inoltre, Cecilia ha definito il compleanno di Belen un momento magico: “Eravamo in sette, i miei genitori, mia sorella, mio fratello e i miei nipoti. È stata una cosa tra Rodriguez”.

Infine, Cecilia Rodriguez ha spiegato che né lei né il marito sono mai intervenuti con smentite pubbliche, perché non lo ritenevano necessario: “Ho imparato a farmi scivolare le cose addosso, non rispondendo vivi meglio, altrimenti entri in un trip senza uscita”.

Il precedente

Da mesi si parlava di un possibile litigio tra Belen Rodriguez e la sorella Cecilia, che avrebbe coinvolto anche Ignazio Moser.

Tutto era iniziato ad aprile, a causa del follow rimosso tra Belen e il cognato. Ad alimentare i pettegolezzi avevano contribuito anche le due sorelle, che non si mostravano più in pubblico insieme.

La goccia che aveva fatto traboccare il vaso era stata l’assenza di Moser al 41° compleanno della showgirl.

Rodriguez-Moser: presto genitori

Cecilia Rodriguez ha parlato della sua gravidanza.

La futura mamma ha rivelato che Clara Isabel nascerà tra tre settimane e ha ironizzato: “Il peggio è passato, oppure deve ancora arrivare?”. Ha confidato di aver vissuto la maternità con molta tranquillità, anche se in alcune fasi non si è sentita protetta come avrebbe voluto.

Dopo il parto, ha spiegato che intende affrontare tutto con calma.

Infine, ha raccontato di aver deciso di sfilare col pancione alla Milano Fashion Week perché la maternità non deve essere un limite: “È stato tutto così bello ed emozionante”.