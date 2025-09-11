Le anticipazioni sul finale de La forza di una donna rivelano che per Bahar arriverà il momento di dire addio al padre dei suoi figli.

La serenità di Bahar e Sarp verrà nuovamente minata dalla perfidia di Sirin, che, approfittando della degenza dell’uomo in ospedale dopo un drammatico incidente, riuscirà a intrufolarsi nella sua stanza e a manomettere la flebo che lo tiene in vita, causandone la morte immediata.

Bahar e Sarp ci riprovano: come finisce La forza di una donna su Canale 5

Sarp verrà coinvolto in un incidente stradale che lo costringerà a essere sottoposto a un delicato intervento in ospedale per evitare il peggio.

Dopo giorni di grande apprensione, comincerà a mostrare dei segnali di miglioramento: Bahar sarà in ospedale con lui per accertarsi delle sue condizioni di salute.

Questa drammatica circostanza finirà per unirli ancora di più: i due, dopo aver attraversato un periodo buio della loro vita, decideranno di riprovarci e rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore.

Entrambi saranno pronti a lasciarsi alle spalle il passato per viversi nuovamente questa favola d'amore.

Bahar trova il corpo senza vita del padre dei suoi due figli

Le anticipazioni sul finale de La forza di una donna rivelano che Bahar e Sarp si prepareranno a vivere un futuro radioso insieme, fino a quando non entrerà in azione Sirin.

La sorellastra, gelosa per questo ritorno di fiamma, giocherà sporco ai danni di Sarp: dopo essersi intrufolata nella stanza di ospedale dove è ricoverato, riuscirà a manomettere la flebo che lo tiene in vita.

Le condizioni di salute di Sarp peggioreranno nel giro di poco tempo, tanto da portarlo a una morte immediata.

Per lui non ci sarà nulla da fare e sarà proprio Bahar che ritroverà il corpo senza vita del padre dei suoi due figli: una scena straziante per la protagonista femminile della soap, costretta a separarsi per sempre da Sarp.

La soap La forza di una donna conquista anche il sabato pomeriggio di Canale 5

In attesa del gran finale che sarà trasmesso tra alcuni mesi su Canale 5, Mediaset ha scelto di puntare su questa soap per il sabato pomeriggio, preferendola a Forbidden Fruit.

Dal 13 settembre, e per le successive settimane autunnali, l'appuntamento con La forza di una donna andrà in onda anche nel fine settimana del sabato con delle puntate speciali di due ore.

La messa in onda è in programma dalle 14:30 alle 16:30, subito dopo Beautiful e prima del talk show Verissimo, che anche quest'anno si assicurerà un traino importante.