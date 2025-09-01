Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, in onda su Canale 5, Ender approfitterà della fragilità di Alihan per portarlo a letto. Dopo una serata trascorsa tra eccessi e alcol, l’uomo confonderà la donna con Zeynep. La mattina seguente, però, si ritroverà accanto a Ender, sconvolto dall’inganno subito.

Alihan pronto a divorziare da Ender

Alihan scoprirà che non ha più bisogno di restare sposato con Ender. Aveva deciso di diventare suo marito solamente perché aveva bisogno del 5% delle sue azioni per sovrastare Halit e stare al comando della Falkon Aviation.

Tutto questo perché credeva che Halit fosse l'amante della madre, ma la verità sarà ben diversa: non era Halit, ma Tuncer, un suo caro amico deceduto di recente.

Ender si oppone alla separazione

Per questo, Alihan vorrà divorziare ed esternerà la sua volontà a Ender, che non sarà per niente contenta della sua scelta e, soprattutto, non vorrà perdere tutte le opportunità che le offre il cognome Tasdemir.

Quando Alihan convocherà Ender nel suo ufficio per firmare le carte davanti all'avvocato, lei si rifiuterà e sarà molto chiaro con lui: "Se un giorno dovessimo divorziare, sarà io a deciderlo, no tu". Alihan le ricorderà che loro avevano un accordo e che lei aveva pure firmato un contratto.

Tuttavia, Ender sarà furba, dicendo che le ha fatto firmare quel contratto mettendole pressione, per questo non avrà nessuna intenzione di divorziare, perché lei "ama suo marito".

Alihan sarà disperato, anche perché, poche ore prima, aveva promesso a Zeynep che a breve avrebbe divorziato da Ender e che, soprattutto, sarebbe stato facile. Invece, purtroppo, non sarà così.

L’inganno di Ender ai danni di Alihan

Alihan si presenterà a casa di Zeynep, dicendole che le cose non sono andate come lui pensava. "Divorzierò, te lo prometto, basteranno alcune udienze e sarò un uomo libero", dirà Alihan, ma Zeynep sarà delusa, così lo manderà via chiudendogli la porta in faccia. Alihan non saprà cosa fare, si rifugerà in un ristorante e si ubriacherà.

Chiamerà Hakan a fargli compagnia, anche lui in una situazione sentimentale compromettente, visto che si è appena lasciato con Irem.

Alihan sarà talmente ubriaco che non riuscirà nemmeno a prendere un taxi. Sarà Hakan ad accompagnarlo non solo fino a casa, addirittura sarà lui a metterlo a letto.

Hakan lo lascerà nelle mani di Ender: "Mi raccomando, qualsiasi cosa accada, chiamami". Lei si mostrerà premurosa, invece, appena Hakan andrà via, approfitterà del fatto che Alihan la scambierà per Zeynep e andrà a letto con lui. Alihan resterà sconvolto quando, la mattina seguente, si troverà senza vestiti e con al fianco Ender.