Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, Erim finirà nei guai dopo essere stato arrestato insieme a Ilayda per il furto di un anello. Anche se la denuncia verrà ritirata, Halit sarà furioso e accuserà il figlio di aver disonorato la famiglia. La decisione del padre sarà drastica: spedire Erim a Londra per continuare lì gli studi.

Erim nei guai con le cattive compagnie

Erim farà delle amicizie poco raccomandabili, che lo porteranno anche a compiere dei gesti inaspettati, come quello di rubare l'auto del padre per andare a fare un giro per Istanbul.

Tuttavia, durante il giro, Erim investirà una donna, gli "amici" lo lasceranno da solo e lui dovrà subire tutte le conseguenze del caso. Il padre dovrà sborsare cinque milioni di lire turche alla donna che ha investito, pur di farle ritirare la denuncia.

Halit sarà una furia con il figlio, imponendogli una punizione molto severa: non potrà uscire fino alla fine dell'anno e il suo autista lo potrà accompagnare solo a scuola.

Il furto commesso da Ilayda

I pericoli per Erim, però, non finiranno qui, perché Ilayda, una delle ragazze presenti nella macchina durante l'incidente, si farà nuovamente sentire. All'inizio sembrerà essere interessata a lui, come se si fosse presa una cotta, ma con il passare del tempo emergerà il suo lato malefico, visto che vorrà solamente estorcergli dei soldi, fingendo che la madre abbia bisogno di costose terapie per curare una grave malattia.

Erim arriverà perfino a vendere lo smartphone pur di aiutarla.

I guai più seri arriveranno quando Erim verrà arrestato con Ilayda per furto. In realtà, sarà la ragazza a rubare un prezioso anello, ma, visto che sarà in compagnia di Erim, la signora derubata deciderà di denunciare pure lui. Alla fine, la denuncia verrà ritirata, ma Halit sarà molto arrabbiato con il figlio e i due avranno un confronto molto duro.

L’arresto per furto e la reazione di Halit

"Ma che cosa ci fai tu con i ladri? Com’è possibile che mio figlio sia amico di borseggiatori? Non ti avevo forse detto di non frequentarli?", dirà Halit arrabbiato ed Erim non saprà come giustificarsi: "Papà, hai ragione… ma io non sapevo che Ilayda fosse una ragazza del genere".

"Stai zitto! Che disonore! Sai cosa sarebbe successo se si fosse saputo? Avresti avuto per sempre la fama di ladro!", continuerà Halit sempre più arrabbiato.

"Papà, hai ragione, scusami. Ti giuro che non uscirò mai più, come da tuoi ordini", dirà Erim scusandosi, ma Halit sembrerà deciso a non perdonare questa volta: "Non ci sarà mai più un’altra occasione! Hai tradito la fiducia che ti ho dato: non studierai più qui. Ti manderò a Londra". "Papà, ti prego! Ti supplico, ti giuro che non accadrà mai più", implorerà Erim, ma Halit non si farà commuovere: "Stai ancora protestando? La mia decisione non cambierà. Partirai!".