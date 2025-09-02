Samet confesserà un segreto inaspettato nelle prossime puntate de La notte nel cuore, quando la sua vita sarà in pericolo: "Bunyamin è mio figlio".

Le anticipazioni rivelano che Samet sarà vittima di un grave incidente e per salvarlo, sarà necessario un trapianto di rene. L'uomo chiederà alla dottoressa di verificare la compatibilità con Bunyamin, svelando così che è suo figlio. Nihayet ascolterà tutto e resterà sconvolta dalla notizia, ma per il momento non dirà nulla a nessuno per riflettere su come sfruttare tutto a suo vantaggio.

Il grave incidente di Samet

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che presto emergerà che anche Samet ha un segreto inconfessabile sul suo passato. Tutto avrà inizio quando l'uomo verrà a sapere che tra Sumru e Tahsin sta nascendo una relazione. Pur di ostacolare la vita al suo più grande nemico, Samet chiederà alla moglie di tornare alla villa. Sumru non si lascerà incantare dalle parole di Samet e di fronte al giudice esprimerà la sua volontà di proseguire con il divorzio. Il signor Sansalan non avrà nessuna intenzione di arrendersi e diventerà molto insistente con Sumru, arrivando a pedinarla. La donna si troverà su una strada isolata quando si accorgerà che Samet la sta seguendo.

L'uomo si avvicinerà alla macchina della moglie e continuerà a chiederle di dargli una possibilità, facendole anche molta paura. L'inseguimento si concluderà con una strettoia grazie alla quale Sumru riuscirà a seminare suo marito e raggiungere la villa di Tahsin. Per Samet, invece, arriverà un pericolo inevitabile: un camion sopraggiungerà all’improvviso sulla sua corsia e lo travolgerà in pieno. Ad accorgersi dell'incidente saranno Tahsin e Nuh, che torneranno su quella strada per dare una lezione a Samet e si ritroveranno di fronte a una scena spaventosa. Dopo il grave incidente, Samet sarà portato di corsa in ospedale e sarà sottoposto a un delicato intervento. Mentre sarà in coma, tutta la famiglia si riunirà in corsia e sarà in pena per lui.

Anche Sumru arriverà in ospedale appena saprà la notizia e sarà accompagnata da Tahsin. La preoccupazione sarà talmente tanta che nessuno si opporrà alla presenza della donna e Hikmet ringrazierà Sumru e Tahsin per la loro vicinanza in questo momento drammatico.

La vita di Samet in serio pericolo

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, le condizioni di Samet saranno disperate, ma il chirurgo riuscirà a fare un piccolo miracolo e salvargli la vita. Il pericolo, però, sarà tutt'altro che passato. La dottoressa che parlerà con la famiglia sarà molto chiara: la situazione di Samet è seria, hanno dovuto asportare un rene e l'altro fatica a funzionare. Il paziente si sveglierà dall'anestesia e avrà modo di vedere anche Cihan.

Con lui, Samet si sforzerà di sorridere e questo farà illudere tutti che il peggio sia passato. Quando sarà da sola con Cihan, però, la dottoressa spiegherà che per salvare la vita di Samet sarà necessario un trapianto di rene. Successivamente, la dottoressa andrà a parlare direttamente con il signor Sansalan, dicendogli che presto effettueranno le analisi per cercare un rene compatibile. "Partiremo dai figli e poi verificheremo i parenti", dirà la donna. "Controllate Bunyamin", dirà a quel punto Samet. Il medico non capirà il motivo di questa richiesta, ma Sansalan sarà più chiaro: "Bunyamin è mio figlio". Ad ascoltare questa conversazione sarà Nihayet, che si troverà vicino alla porta per caso.

Per la madre di Sumru sarà sconvolgente apprendere che Bunyamin è un Sansalan. L'istinto porterà la donna a correre dal resto della famiglia per dire loro tutto. Appena sarà in camera, però, Nihayet cambierà idea e farà finta di niente.

La severità di Samet con sua moglie

Nelle puntate andate in onda in Italia, Samet ha cacciato Sumru e sua madre dalla villa. L'uomo non ha potuto sopportare che sua moglie gli aveva nascosto di aver avuto due figli in giovane età e di averli abbandonati. Il segreto di Sumru ha fatto infuriare Samet che, pur dicendo di amarla molto, ha chiuso con lei e ora vuole rovinarle la vita. Il comportamento del signor Sansalan lasciava trasparire che lui non avesse nulla da nascondere, invece ha un grosso scheletro nell'armadio. Certamente Nihayet saprà come giocarsi questa carta per far pagare a suo genero il male fatto a lei e a sua figlia.