Le nuove anticipazioni di Forbidden Fruit svelano una settimana ricca di colpi di scena su Canale 5. Gli episodi in onda alle 14:10 dal 2 al 6 settembre mostreranno Kemal che, nonostante i suoi tentativi di riconquistare Yildiz, si trova costretto a rivelare la sua vera identità, mettendo a rischio il suo rapporto con Halit. Nel frattempo Zeynep scoprirà le vere intenzioni di Alihan e si troverà di fronte a una proposta che potrebbe cambiare la sua vita. Ender, sempre più strategica, cercherà di manipolare la situazione a suo favore, mentre Hira sarà pronta a vendicarsi di chi l'ha delusa.

Kemal svela la sua identità e provoca la reazione di Halit

La settimana inizia con Kemal che si presenta a casa di Zeynep, confessando di amarla ancora e mettendo in dubbio il rapporto tra Yildiz e Halit. Tuttavia, le sue parole non restano senza conseguenze: quando Halit scopre la vera identità di Kemal, decide di divorziare da Yildiz, nonostante voglia mantenere le apparenze per un po'. Kemal, nel frattempo, cerca di proteggere Ender, instaurando una potenziale alleanza. Questa rivelazione porterà ulteriori tensioni nella famiglia Argun, con Yildiz intenta a mantenere la facciata di un matrimonio felice, mentre il suo legame con Halit si indebolisce giorno dopo giorno.

La proposta di matrimonio di Alihan e la vendetta di Hira

Zeynep affronta un’importante decisione quando Alihan le propone di sposarlo, dopo che Hira le ha rivelato l’esistenza degli anelli di fidanzamento. La giovane, sebbene colta di sorpresa, accetta la proposta di Alihan, segnando un nuovo inizio per la loro relazione. Tuttavia questa scelta scatena la furia di Hira, che si sente tradita da entrambi e promette vendetta. Mentre Zeynep cerca di gestire i turbamenti emotivi causati dalle tensioni con la sua amica, si trova anche a dover affrontare le reazioni dei suoi colleghi, preoccupata di come la sua vita privata possa influenzare il suo ambiente di lavoro.

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit

Nella precedente puntata di Forbidden Fruit, Halit è rientrato a casa, ma la sua relazione con Yildiz rimane tesa. Nel frattempo Ender tenta di farlo ingelosire con Bulent. Zeynep, cenando con Caner ed Emir, scopre che Hira sta frequentando Alihan, lasciandola sbalordita e triste. Viene consolata da Caner, mentre Ender suggerisce ad Halit di mettere alla prova Yildiz con una cospicua somma di denaro per svelare le sue vere intenzioni. Yildiz, informata da Kemal, rifiuta il denaro, desiderando solo l'affetto di Halit. Kemal esprime a Yildiz il suo amore e l'intenzione di lasciare il lavoro, ma lei lo supplica di restare e ciò porterà a un bacio tra i due, osservato da una Zeynep furiosa.