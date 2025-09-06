Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che uno dei matrimoni previsti tra i protagonisti non avrà luogo.

Nei prossimi episodi in onda su Canale 5, Yildiz resterà infatti sconvolta nello scoprire le imminenti nozze tra Kemal e Zehra. Halit, dal canto suo, approverà l’unione, spinto da un accordo precedentemente stretto con suo genero per danneggiare Alihan. Tuttavia, un colpo di scena cambierà tutto: Erim chiamerà Kemal con una notizia allarmante, confessando di aver investito una persona.

Halit acconsente alle nozze fra Zehra e Kemal

Il matrimonio tra i coniugi Argun affronterà una nuova crisi a causa di alcuni amici di Erim, che verranno allontanati da casa da Yildiz.

Halit, infastidito dall'accaduto, litigherà con sua moglie, la quale deciderà di lasciare la città per due giorni.

Kemal cercherà ancora una volta di riconquistare Yildiz, raggiungendola in hotel. Tuttavia, l’incontro verrà interrotto dall’arrivo di Halit, che non si accorgerà della presenza di Kemal. In seguito, Argun proporrà un accordo a Kemal: approverà il matrimonio con Zehra solo se lui lo aiuterà ad ostacolare Alihan ed Ender in ambito aziendale.

Yildiz non viene invitata alle nozze di Kemal e Zehra

Nel frattempo, le nozze verranno organizzate in gran fretta, mantenendo il massimo riserbo. Kemal e Halit terranno segreto anche il loro accordo, mentre Yildiz prenderà una decisione inaspettata: si presenterà a casa di Kemal per confessargli di essere ancora innamorata di lui.

Per Yildiz, invece, arriverà una doccia fredda quando vedrà la sala allestita per il matrimonio e Zehra con l’abito da sposa. Sconvolta, chiederà spiegazioni sul motivo per cui non è stata invitata alla cerimonia. Tuttavia, il colpo di scena è dietro l’angolo: le nozze non verranno celebrate. Erim, infatti, telefonerà a Kemal in preda al panico, rivelandogli di aver investito una donna mentre era in macchina con alcuni amici. Halit, a quel punto, deciderà di interrompere la cerimonia per correre dal figlio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Alihan e Zeynep sono tornati insieme

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit trasmesse su Canale 5, Alihan ha ufficializzato il fidanzamento con Zeynep.

I due colleghi sono tornati insieme dopo una separazione dovuta a delle incomprensioni, e l’imprenditore ha consegnato le fedi alla compagna per sancire la loro relazione.

Nel frattempo, Yildiz ha avuto sempre più contrasti con Halit, causati dalle continue bugie. La signora Argun ha prima truffato il marito sottraendogli del denaro, venendo poi scoperta. Successivamente, Halit ha appreso che l’autista assunto su suggerimento di Ender è in realtà l’ex marito di Yildiz, la quale non gli aveva mai rivelato di essere stata sposata in passato.