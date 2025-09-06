A Un posto al sole, nel corso della settimana dall' 8 al 12 settembre Gennaro Gagliotti riuscirà ad aggravare la posizione giudiziari di Roberto agli occhi degli inquirenti, mentre tra Alice e Vinicio cresceranno le tensioni a causa dei contrasti tra le loro rispettive famiglie. Anche fra Viola e Damiano le cose non andranno per il meglio.

La strategia di Gennaro

Dopo la visita di Roberto in ospedale, Gennaro utilizzerà proprio questa azione per aggravare la sua posizione: racconterà agli inquirenti una versione distorta dei fatti che aggraverà di parecchio la posizione di Ferri.

Al contempo Gennaro cercherà di manipolare suo fratello Vinicio affinché agisca al posto suo secondo le sue istruzioni. La vicinanza del giovane Gagliotti al fratello finirà per allontanarlo inevitabilmente dalla sua fidanzata Alice. Tra i due innamorati infatti aumenterà la distanza e l'ostilità a causa dei contrasti insorti tra le loro famiglie di origine. Gennaro intanto allontanerà sempre di più la moglie Antonietta, tagliandola fuori drasticamente dalla sua vita.

Anche per Marina le cose non andranno meglio: dopo gli ultimi accadimenti, farà fatica a mandare avanti le attività dei cantieri da sola senza una spalla solida a cui affidarsi.

Le crisi di coppia

Damiano attenderà trepidante l'arrivo di Viola da Milano per comunicarle la sua decisione di lasciare la polizia per dedicarsi a un lavoro più tranquillo, certo che la sua amata faccia uno slancio per ricucire il loro rapporto.

L'incontro con Viola però non andrà come sperato e la relazione fra i due sembrerà compromessa.

Pino, il compagno di Rosa, non sarà felice dopo aver scoperto che ben presto la casa della sua compagna avrà nuovi inquilini: Clara e suoi bambini.

Nel frattempo Giulia e Luca si rattristeranno dopo aver salutato Manuel e Rosa che torneranno al loro appartamento al centro di Napoli, lasciando la Terrazza. Tra Guido e Mariella le cose sembreranno andare per il verso giusto, ma la donna farà molta fatica a lasciarsi andare completamente per paura di soffrire ancora.

Al Vulcano intanto proseguiranno le lezioni di ballo e Micaela e Samuel avranno modo di trascorrere del tempo insieme. La giovane Cirillo troverà il modo di spronare il suo ex fidanzato a lasciarsi andare e la sintonia tra i due tornerà ad accendersi pericolosamente.

Ipotesi sul futuro fra Rosa e Damiano

Damiano dopo aver confidato a Rosa il suo desiderio di voler lasciare la polizia, accenderà in lei una sorta di preoccupazione e malinconia nei suoi confronti. Il poliziotto, deciso a svolgere una mansione più tranquilla per compiacere Viola, resterà fortemente deluso quando la sua compagna non sarà del suo stesso avviso.

La storia tra i due sembrerà sempre più vicina al capolinea e questa potrebbe essere per Rosa l'occasione giusta di riprendersi Damiano e formare con lui la famiglia che ha sempre desiderato col piccolo Manuel, facendogli anche evitare di lasciare la polizia.