Nei nuovi episodi della soap turca Forbidden Fruit, Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu) deciderà di sposare Zehra Argun (Şafak Pekdemir), anche se lo farà soltanto per interesse. Ma la cerimonia nuziale verrà interrotta a causa di un imprevisto: Erim Argun telefonerà a Kemal e gli dirà di aver bisogno del suo aiuto dopo un incidente stradale.

Halit riporta Yildiz a casa

Yildiz litigherà con Halit dopo aver cacciato via di casa alcuni amici maleducati di Erim. A seguito dell’ennesimo scontro con il marito, Yildiz si allontanerà da Istanbul per due giorni: Kemal la raggiungerà in albergo per ribadirle il suo amore, ma scapperà da una finestra a causa dell’arrivo improvviso di Halit.

Dopo aver riportato la moglie a casa, Argun accetterà che Kemal sposi sua figlia Zehra, ma in cambio gli chiederà di allearsi con lui contro Alihan e Ender.

Quando vedrà Zehra in abito da sposa, Yildiz si renderà conto di non avere più alcuna possibilità con Kemal e quindi cancellerà il messaggio che aveva mandato ad Halit, per comunicargli la sua decisione di lasciarlo. Proprio quando sarà in procinto di sposare Zehra, Kemal riceverà una telefonata da Erim, il quale gli chiederà di raggiungerlo per aver investito una donna con l’automobile di suo padre Halit. Appena saprà dell’incidente stradale provocato dal figlio minore Erim, Argun si precipiterà di corsa da lui. Anche se farà un sospiro di sollievo, quando capirà che la donna coinvolta è sopravvissuta.

Yildiz determinata a impedire le nozze di Zehra e Kemal

Appena capirà che Yildiz era intenzionata a tornare con lui, Kemal non sarà più convinto di voler diventare il marito di Zehra.

Intanto Kemal comincerà a insospettire Halit con il suo strano comportamento e in effetti ben presto ordinerà a Sitki di rintracciarlo.

In seguito, Halit farà pressione su Zehra e Kemal affinché si sposino al più presto possibile, mentre Yildiz sarà determinata a impedire questa unione.

Yildiz ha iniziato a essere gelosa di Kemal e Zehra

Dopo aver confessato a Zeynep di non aver mai smesso di amare sua sorella Yildiz, Kemal ha portato avanti l’alleanza stretta con Ender. Poco dopo, Yildiz si è sfogata proprio con Zeynep, dicendole di voler rimanere con il marito Halit, per assicurarsi un futuro certo.

In seguito, Kemal ha proposto Yildiz di fuggire con lui, dopodiché ha prestato soccorso a Zehra, quando l’ha vista in difficoltà per aver bevuto troppo durante una serata trascorsa con gli amici. L’uomo ha riaccompagnato Zehra a casa e si è preso cura di lei. Quando li ha visti insieme, Yildiz non è rimasta indifferente.