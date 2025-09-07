Il 7 settembre, Helena Prestes e Javier Martinez hanno festeggiato un traguardo speciale: sette mesi dall’inizio della loro storia d’amore, una delle più chiacchierate dell'ultima edizione del Grande Fratello. Come mostrano le foto circolate sui social, i due hanno scelto di festeggiare il mesiversario a Verona e poi hanno posato sia per scatti romantici che per selfie con i fan incontrati in giro per la città.

Il traguardo festeggiato nella città di Romeo e Giulietta

Lo scorso febbraio erano in pochi a credere che la storia tra Helena e Javier sarebbe durata fuori dalla casa del Grande Fratello, ma oggi anche i più scettici si sono dovuti ricredere.

Fatta eccezione per un breve periodo di crisi (a giugno si parlava di un possibile allontanamento a causa del legame che Helena aveva con l'ex Carlo Motta), quelli che i fan hanno ribattezzato gli "Helevier" si sono uniti sempre di più e presto andranno a convivere a Terni.

Nell'attesa di compiere questo passo, hanno deciso di festeggiare il loro settimo mesiversario a Verona.

I due si sono scambiati un bacio davanti all'Arena e poi hanno posato sorridenti per selfie con i fan che hanno incontrato casualmente.

La gioia dei sostenitori della coppia

L'amore tra Helena e Javier sta continuando ad appassionare tante persone, le stesse che in queste ore stanno esultando per le foto che stanno arrivando da Verona.

"7/02/2025 - 7/09/2025, la storia la stanno scrivendo insieme", "Sono nella città dell'amore, che bello", "Sono favolosi", "Emozionanti", "Meravigliosi", "Sempre con voi", "Io li amo troppo", "Sarà per tutta la vita", "Mi fanno sempre piangere", si legge su X nel giorno in cui i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello festeggiano i loro primi sette mesi in coppia.

L'addio a Milano e la nuova vita a Terni

Dopo una vacanza a New York, Helena e Javier sono tornati in Italia e hanno cominciato a prepararsi a una nuova vita insieme.

Da circa una settimana, Javier si sta allenando con la squadra di pallavolo con la quale giocherà in questa stagione, mentre Helena è rimasta a Milano per organizzare il trasloco.

Lei ha scelto di lasciare la città dove ha vissuto per molti anni e a breve si trasferirà a Terni con il fidanzato.

Tra i progetti della coppia ci sarebbe quello di mettere su famiglia, ma anche quello di continuare a coltivare un sentimento che è sbocciato davanti alle telecamere ma che si è consolidato sempre più nella vita di tutti i giorni.