La fine dell'estate segna l’inizio di una nuova vita per due protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello. Helena Prestes e Javier Martinez stanno per trasferirsi a Terni, città in cui Javier giocherà per tutta la stagione nella squadra di pallavolo locale. Helena ha deciso di lasciare Milano, con le opportunità professionali che la città offre, per vivere accanto al compagno. Una scelta che ha sorpreso i fan, interpretata come un gesto d’amore.

I preparativi in vista del trasloco

Dando un'occhiata ai contenuti che Helena ha postato su Instagram in questi giorni, è facile intuire che la sua vita stia per cambiare.

Una volta rientrati in Italia dagli Stati Uniti, gli "Helevier" si sono subito messi all'opera per concretizzare i progetti che hanno per l'imminente futuro: Javier ha cominciato ad allenarsi con la sua nuova squadra di pallavolo, mentre Helena è rimasta a Milano e sta preparando il trasloco.

Come aveva anticipato Javier in un'intervista, presto lui e la compagna andranno a convivere a Terni, nella città dove lui giocherà per tutta la prossima stagione sportiva.

La finalista del reality ha deciso di lasciare la casa dove ha vissuto negli ultimi anni per stare al fianco del fidanzato in questa nuova avventura professionale.

Se una modella che lavora tanto, lascia il quadrilatero della moda,la famiglia e il suo mondo e si trasferisce a Terni, bellissima città che però nn è lontanamente paragonabile a Milano,è AMORE e nessuno può dire il contrario #helevier pic.twitter.com/uPDbsiIr5r — Rossy (@Rossy0758893126) September 3, 2025

L'elogio dei fan sui social

La scelta di Helena di seguire Javier a Terni ha colpito molti fan, soprattutto quelli che sono consapevoli di quanto Milano sia una città che offre più opportunità a chi lavora nel mondo della moda.

"Se una modella lascia Milano, la famiglia e tutto il suo mondo e si trasferisce in una città che non è paragonabile a Milano, è amore", "Spostarsi da Milano per chi fa il suo lavoro è un enorme sacrificio", "Terni non offre molto lavoro, quindi spero che a Milano ci andrà spesso", "Lei è una donna intelligente, arguta e abituata alle sfide", "Una scelta di cuore, nient'altro", "Solo per un amore vero si può fare una cosa così", "Per il suo uomo farebbe di tutto", "Mai avuto dubbi su questo amore", si legge su X.

La polemica sulla vacanza a New York

L'imminente trasloco a Terni sembra aver un po' messo in ombra una polemica che ha impazzato intorno al viaggio che Helena e Javier hanno fatto a New York alla fine di agosto.

Tramite un video che Helena aveva pubblicato solo per chi è abbonato al suo canale, si è saputo che la vacanza negli Stati Uniti è stata un regalo dei fan. Sui social c'è chi ha criticato la coppia del Grande Fratello perché ha accettato di farsi pagare una trasferta dall'altra parte del mondo pur potendoselo permettere.

Se Javier non ha commentato la vicenda, Helena si è limitata a protestare con chi ha condiviso un contenuto esclusivo sul web.