Il 7 settembre è stata pubblicata l'intervista che Mario Adinolfi ha concesso a Fanpage per spiegare perché gli piacerebbe entrare nel cast di Uomini e donne. L'ex concorrente dell'Isola dei famosi, infatti, ha detto che non direbbe "no" al ruolo di opinionista perché conosce bene il format ed è appassionato di Gemma Galgani e delle dinamiche che regala il trono Over. L'uomo non ha risparmiato una frecciatina a Tina Cipollari, che solo pochi giorni fa aveva commentato la sua candidatura scrivendo "no grazie, siamo al completo".

L'opinione sul parterre Over e sui tronisti

Da diversi giorni sul web si sta parlando di Mario Adinolfi e delle affermazioni con le quali si è proposto come opinionista di Uomini e donne.

A circa due settimane dall'inizio dell'edizione 2025/26 del dating-show, l'ex naufrago ha spiegato perché gli piacerebbe partecipare e quali sono i personaggi del cast che preferisce.

"Lo guardo tutti i giorni, è il mio guilty pleasure delle tre del pomeriggio. Conosco tutte le storie, mi appassiona Gemma e seguo il trono Over, mentre mi annoiano i tronisti come Gianmarco e Martina", ha dichiarato l'uomo in queste ore.

Quando gli è stato domandato perché si vedrebbe bene agli Elios, Adinolfi ha risposto: "Io porterei un tocco intellettuale, credo ci sia spazio per questo in una formula commerciale e consolidata".

Il botta e risposta con Tina

Quando è stata pubblicata l'intervista in cui Adinolfi si è offerto come tronista di Uomini e donne, Tina non ha perso l'occasione per commentarla scrivendo sui social: "No grazie, siamo al completo".

A distanza di un po' di giorni da questa frecciatina, Mario ha replicato affermando: "Lei è trash e il suo regno raggiunge vette inarrivabili, è normale che voglia difendere la sua posizione. Può stare tranquilla, il posto non glielo tocca nessuno".

L'ex naufrago dell'Isola dei famosi sembra non apprezzare particolarmente lo stile di Cipollari, anzi ha sottolineato più volte quanto farebbe bene al programma un personaggio più pacato come lui.

Il 22 settembre inizia la nuova stagione

Tra un paio di settimane finirà l'attesa dei fan di Uomini e donne: dopo quasi quattro mesi di stop, lunedì 22 settembre andrà in onda la prima puntata dell'edizione 2025/26.

Le registrazioni della nuova stagione sono cominciate lo scorso 26 agosto, quindi i più curiosi conoscono già i tronisti (Flavio e Cristiana), le dame e il cavalieri del parterre Over.

Nel corso delle prime riprese si è parlato molto di Gemma, al suo sedicesimo anno consecutivo nel cast, e dell'interesse che ha iniziato a provare per il signor Mario: dopo un paio di appuntamenti, Galgani si è già sbilanciata sostenendo di provare un sentimento per il suo pretendente.