Le anticipazioni di Beautiful per la settimana 8-13 settembre, in onda su Canale 5, promettono colpi di scena e rivelazioni sorprendenti. Poppy dovrà difendersi dalle accuse di Li, che la considera interessata solo alla ricchezza di Bill. Nel frattempo, R.J. inizierà a sospettare che Bill possa essere il padre di Luna, spingendo la ragazza a confrontarsi con la madre con domande scomode. Anche Hope sarà chiamata a una scelta difficile, riflettendo sulla proposta di matrimonio di Thomas, mentre il suo rapporto con Brooke diventerà sempre più complicato.

Luna indaga sul mistero del suo passato

Poppy si trova a difendere la sua integrità quando Li la accusa di essere interessata solo ai soldi di Bill. Nonostante le accuse, Bill continua a sostenere Poppy, minimizzando le insinuazioni della sorella. Parallelamente, R.J. e Luna cercano disperatamente di far luce su un possibile legame tra Bill e Luna. R.J. è convinto che ci siano troppi elementi che coincidono e persuade Luna a confrontarsi con Poppy. Durante una conversazione intensa, Luna domanda alla madre se Bill sia suo padre, ma Poppy, sebbene visibilmente scossa, nega categoricamente. Luna, però, non si lascia convincere completamente, sospettando che Poppy stia nascondendo qualcosa di importante.

Hope riflette sulla proposta di Thomas

Mentre Luna è alle prese con la sua ricerca di identità, Hope deve affrontare i suoi sentimenti contrastanti riguardo alla proposta di matrimonio di Thomas. Ridge, curioso di sapere la decisione di Hope, viene informato da Thomas che Hope ha accettato l'anello di fidanzamento, anche se non lo indossa al dito. Questo gesto lascia Thomas pieno di speranze, ma Ridge rimane cauto. Nel frattempo, Brooke tenta di convincere Hope che il suo interesse per Thomas potrebbe essere solo una reazione al fallimento del matrimonio con Liam, mettendola in guardia contro una decisione che potrebbe portare a nuove sofferenze. Hope si trova a un bivio, combattuta tra i suoi sentimenti e il desiderio di non deludere chi le sta intorno.

Nella puntata precedente di Beautiful

Nella puntata precedente di Beautiful andata in onda domenica 7 settembre, R.J. si è interrogato sul perché Bill e Poppy abbiano mantenuto un ricordo così vivido l'uno dell'altra dopo un unico incontro avvenuto molti anni prima. Mentre alcuni sognano un futuro ricco di sorprese positive, Li si oppone all'influenza di Poppy nella sua famiglia, temendo che lei e Luna possano inserirsi troppo nella vita di Finn e Steffy. Li considera Poppy un'opportunista e crede che miri solo alla ricchezza di Bill, visto il suo passato di madre single di una figlia avuta da una relazione occasionale.