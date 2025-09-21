Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10, in programma nel corso del mese di ottobre, saranno incentrate sull'uscita di scena di Salvo Amato dal cast della soap opera.

Il personaggio interpretato da Emanuel Caserio lascerà definitivamente Milano assieme alla moglie Elvira e al loro piccolo bambino per trasferirsi a Sanremo.

Una decisione maturata per volontà dell'attore stesso che, quest'anno, ha scelto di interrompere la sua collaborazione con la seguitissima soap del pomeriggio di Rai 1.

Perché Salvo Amato esce di scena da Il Paradiso delle signore 10

Salvo ed Elvira, nel corso dei prossimi episodi della soap opera, decideranno di andare via definitivamente da Milano per poter trasferirsi a Sanremo.

La coppia prenderà questa sofferta decisione per assicurare uno stile di vita differente al loro piccolo Andrea Maria, alle prese con una tosse preoccupante che continua a non farlo stare bene.

In un primo momento Salvo proporrà alla sua compagna di trasferirsi in Sicilia, dopodiché riusciranno a trovare una via di mezzo per non allontanarsi troppo da Milano e decideranno di trasferirsi in Liguria.

La decisione dell'attore Emanuel Caserio di chiudere con Il Paradiso delle signore 10

Un addio che sicuramente non passerà inosservato tra i fan della soap, dato che Salvo ed Elvira hanno conquistato il cuore di milioni di telespettatori nel corso di questi anni.

E, l'uscita di scena della coppia è dettata dall'esigenza dell'attore Emanuel Caserio di allontanarsi dal cast de Il Paradiso delle signore, per intraprendere nuove sfide professionali.

L'attore ha scelto quindi di voltare pagina e rimettersi in gioco in attesa che arrivino nuovi progetti che possano conquistarlo e convincerlo a tornare in video.

Al momento un ritorno di Salvo, così come quello di Elvira, non è prevista nel corso delle puntate successive di questa decima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, confermata nel palinsesto fino a maggio 2026.

Anche Alessandro Tersigni aveva lasciato il cast de Il Paradiso delle signore

Non è la prima volta che un volto noto della soap lasci il cast dopo il successo ottenuto nel corso delle varie stagioni di messa in onda.

In passato era accaduto a Gloria Radulescu, interprete di Marta Guarnieri che, dopo un lungo periodo di assenza, è poi ritornata a girare le nuove puntate.

La più recente, invece, è l'uscita di scena di Alessandro Tersigni, noto al pubblico come Vittorio Conti: un addio che aveva rattristato milioni di spettatori anche se, l'attore, aveva specificato che non sarebbe stato un addio definitivo senza escludere quindi un suo possibile ritorno in scena.