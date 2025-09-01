La trama della puntata de La notte nel cuore, in onda il 2 settembre su Canale 5, rivela che Cihan verrà ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito da vari colpi di pistola esplosi da Melek. Samet e Hikmet, invece, minacceranno Enise per impedirle di aiutare Sumru.

Samet e Hikmet minacciano Enise

Melek vorrà porre fine alla sua vita dopo aver sparato a Cihan. Cambierà idea quando ripenserà al bambino che attende, anche se deciderà di costituirsi. Tahsin scoprirà quanto successo alla tenuta e correrà dalla sorella di Nuh. L’uomo porterà la giovane fuori dalla caserma, impedendole di costituirsi.

Tahsin informerà Melek che deve pensare al bambino che porta in grembo, nonostante i forti sensi di colpa. La dichiarazione lascerà sbigottita la sorella di Nuh, la quale non capirà come faccia l'uomo a sapere della sua gravidanza. Una volta a casa, Tahsin aiuterà Melek a prepararsi per l'interrogatorio, convinto che presto la arresteranno a causa della soffiata di Canan.

Nel frattempo, Hikmet e Samet chiederanno a Enise di non aiutare Sumru, ma lei si opporrà fermamente. I due fratelli demoliranno una parte della dimora della donna per costringerla a seguire il loro ordine.

Cihan viene sottoposto a un'operazione chirurgica

Bunyamin, Esat e Harika troveranno Cihan privo di sensi. Chiameranno un'ambulanza, che porterà il ragazzo in ospedale dove verrà sottoposto a una delicata operazione chirurgica.

Bunyamin informerà di quanto successo Samet, che correrà al capezzale del figlio. Anche Sumru raggiungerà l'ospedale per accertarsi delle condizioni dell'ex figliastro, ma non verrà accolta bene dalla famiglia Sansalan.

Tahsin è il figlio illegittimo di Muzaffer Sansalan

Nelle puntate de La notte nel cuore andate in onda a fine agosto su Canale 5, Sevilay è stata sequestrata da Cihan. Melek ha deciso di abortire, anche se poi ha cambiato idea all'ultimo momento. Sumru ha fatto capire alla figlia di aver preso la scelta giusta.

Intanto Cihan ha scoperto che Seyfi lo sta ingannando e per questo l'ha attirato in un'imboscata. Tahsin e i suoi scagnozzi sono riusciti a mettere in salvo l'uomo. Durante l'incontro, l'imprenditore ha detto a Cihan e Samet di essere il figlio illegittimo di Muzaffer Sansalan, che aveva messo incinta una serva per poi cacciarla dalla tenuta. Tahsin era cresciuto odiando la famiglia di Samet per quanto fatto alla madre.