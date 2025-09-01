Lunedì 1° settembre si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne, che andranno in onda a partire dal 22 settembre alle 14:45 su Canale 5. Secondo le anticipazioni diffuse dal sito di Lorenzo Pugnaloni, Cinzia sarà criticata in studio dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari per non aver raccontato alcuni dettagli su un incontro passionale avuto con Sebastiano. Ci sarà spazio anche per le vicende sentimentali di Gemma Galgani, che uscirà in esterna con Antonio, salvo poi decidere di eliminarlo. Guido, invece, dichiarerà di essere ancora innamorato di Gloria, ma lei avrà ormai voltato pagina con un nuovo cavaliere.

Sebastiano confessa di avere avuto intimità con Cinzia

Sebastiano Mignosa farà ritorno a Uomini e donne per raccontare quanto accaduto durante l'estate. Il cavaliere del parterre over rivelerà di aver ricevuto, tempo fa, una videochiamata notturna da Cinzia, che si era giustificata dicendo di aver composto il numero per errore. In seguito si sono incontrati nuovamente e hanno trascorso una notte insieme, durante la quale c'è stata intimità. Cinzia, però, non ha riferito questi dettagli alla redazione, arrivando addirittura a negare di essersi baciata con Sebastiano. Le anticipazioni delle registrazioni del 1° settembre indicano che la dama sarà duramente criticata dagli opinionisti. Tina Cipollari e Gianni Sperti giudicheranno il suo comportamento poco trasparente.

Cinzia proverà a difendersi sostenendo che la redazione non le aveva chiesto nulla, ma tale affermazione verrà smentita.

Guido è ancora innamorato di Gloria

Per quanto riguarda gli altri protagonisti del parterre over, Gloria dichiarerà di essere uscita con un nuovo cavaliere, con il quale c'è stato un bacio a stampo. Nel frattempo, Guido , il suo ex, confesserà di essere ancora innamorato di lei, salvo poi chiedere il numero di Agnese , che però rifiuterà di iniziare una conoscenza con lui. Gemma Galgani, invece, metterà fine alla frequentazione con Antonio dopo un'unica uscita, scegliendo di concentrarsi su un altro cavaliere del parterre, Mario . Proprio nei confronti di quest'ultimo, Gemma spenderà parole importanti, parlando già di sentimenti.

Come hanno trascorso l'estate le coppie di Uomini e donne: Asmaa e Cristiano sono diventati genitori

Durante l'estate 2025, alcune delle coppie nate negli studi di Uomini e donne hanno aggiornato i propri follower su Instagram riguardo alla loro relazione. Morena e Francesco hanno pubblicato video e foto insieme, confermando che la loro storia, nata nelle ultime puntate del dating show in onda su Canale 5, sta continuando. Lo stesso vale per Valentina ed Emanuele, spesso insieme, così come Martina e Ciro e Cristina e Gianmarco. Asmaa e Cristiano, invece, sono diventati genitori nel mese di luglio, mentre Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno scelto il nome del loro secondo figlio, atteso nei prossimi mesi: Leonardo Maria.

Marcello e Giada, dopo aver rilasciato dichiarazioni alla rivista della trasmissione che lasciano intendere una crisi, si sono mostrati sorridenti in Puglia insieme ad Alessio Pili Stella. Durante l'estate si è celebrato anche il matrimonio dell'ex tronista Paolo Crivellin, che dopo anni di fidanzamento con la sua corteggiatrice Angela Caloisi, è convolato a nozze.