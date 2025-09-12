Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 nelle settimane dal 15 al 26 settembre, svelano che Adelaide con una mossa a sorpresa annuncia il suo matrimonio con Marcello, spiazzando i personaggi del Paradiso. Nel frattempo Rosa si prepara a lanciare il suo romanzo, coinvolgendo le veneri del Paradiso, mentre Odile si trova al centro di un incontro inaspettato che avrà conseguenze importanti.

Adelaide e Marcello: un matrimonio al centro della scena

L'annuncio delle imminenti nozze tra Adelaide e Marcello sconvolge Il personale del Paradiso.

La contessa Adelaide, determinata e innamorata, sembra non temere le voci e le critiche che potrebbero scaturire da questa decisione.

Intanto Rosa non appare del tutto serena e confida a Elvira di avere preso una decisione significativa. Nel frattempo Roberto si occupa della presentazione del romanzo di Rosa al Paradiso, mentre Odile si lascia andare a un bacio con Ettore Marchesi, in quel momento a lei sconosciuto, ma che ben presto scoprirà essere il nuovo stilista ingaggiato da Umberto.

Rosa e le sue scoperte: tra romanzi e incontri segreti

Il romanzo di Rosa, "Nata sotto il segno di Venere", diventa l'argomento principale tra le veneri del Paradiso.

Roberto vede nel libro un'occasione per rilanciare l'immagine del Paradiso, mentre Agata si occupa della copertina, superando gli screzi con Roberto.

Intanto Fulvio finalmente rivela la verità a Caterina, che però cela un segreto. Al Circolo, nel frattempo, Rosa si ritrova a confrontarsi con vicende del suo passato, mentre un invito misterioso potrebbe portarla su un nuovo cammino. Intanto Ettore, il misterioso sconosciuto baciato da Odile, entra sempre più nella vita della giovane Sant’Erasmo.

Riepilogo della puntata precedente di Il Paradiso delle Signore

Nella puntata precedente de Il Paradiso delle Signore, andata in onda venerdì 12 settembre, la sfilata al Paradiso è stata un grande successo ma ha portato con sé anche tensioni e sorprese.

Intanto Concetta, essendo influenzata, ha costretto Elvira a trovare una nuova madrina per il battesimo del piccolo Andrea.

Roberto ha avuto l'idea di un evento promozionale per il romanzo di Rosa, la quale ha condiviso la trama con Odile. Marcello ha rivelato a Matteo la sua intenzione di sposare Adelaide, intanto Botteri ha spinto Fulvio a raccontare la verità sul proprio lavoro a Caterina. La giornata si è conclusa con un inaspettato gesto di Marina Valli che ha turbato Odile, mentre Umberto ha cercato di riconquistare Adelaide ma senza successo.