Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 nella settimana dall'8 al 12 settembre, Marcello vorrà fare la proposta di matrimonio ad Adelaide, ma Umberto non vorrà rassegnarsi a perdere la contessa. Intanto Marina Valli accetterà di sfilare per il Paradiso, rifiutando la proposta di Odile.

Salvatore, invece, si scontrerà con la famiglia Gallo in quanto vorranno imporre Tarcisio come padrino del piccolo Andrea, mentre Fulvio avrà un malore.

Odile viene nominata a capo della Galleria Moda Milano

Fulvio Ranaldi sarà assunto al Paradiso come magazziniere.

Intanto Botteri sarà impegnato nei preparativi per la sfilata della nuova collezione a tema cinema e Delia si troverà in difficoltà, poiché starà pensando a qualche idea innovativa per le parrucche. Odile, invece, dopo che Tancredi è andato via, sarà la nuova responsabile della GMM ed avrà il compito di ridarle il prestigio perso negli ultimi tempi. La ragazza penserà ad una collaborazione con l'attrice Marina Valli.

Nel frattempo i coniugi Gallo penseranno a Tarcisio, cugino di Elvira, come padrino del piccolo Andrea. Salvatore però sarà contrario e questo non farà altro che alimentare i dissapori tra le famiglie Amato e Gallo.

In tutto questo, Adelaide e Marcello torneranno nuovamente a Milano dopo le vacanze estive ed entrambi saranno felici per il riconoscimento che la donna riceverà al Circolo come "regina" della Milano bene.

La nuova collezione di Botteri si rivela un grande successo

Fulvio non avrà detto alla figlia Caterina del lavoro in sartoria come magazziniere. L'uomo avrà un malore e sarà soccorso da Enrico, al quale racconterà la sua storia. Botteri alla fine convincerà Ranaldi a non tenere più segreti con la figlia. Intanto Marina Valli rifiuterà di collaborare con la GMM, accettando di sfilare per il Paradiso. Odile chiederà spiegazioni a Matteo e tra i due sembrerà esserci un riavvicinamento. La presentazione della nuova collezione di Botteri si rivelerà un grande successo e Marina farà un gesto che lascerà senza parole Odile.

Nel frattempo Roberto vorrà pubblicizzare il libro scritto da Rosa. In tutto questo, Concetta si sentirà male il giorno del battesimo del nipote Andrea ed Elvira dovrà cercare una nuova madrina, mentre Irene e Delia riceveranno una visita inattesa.

Marcello, invece, sarà determinato a fare la proposta di matrimonio ad Adelaide, ma Umberto non si arrenderà all'idea di perdere la contessa e quindi farà un ultimo tentativo per riconquistarla.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda prima delle pausa estiva, Mimmo Burgio ha salvato la vita ad Enrico in quanto ha riconosciuto il criminale Nicola Di Giorgi, avendolo incontrato casualmente varie volte in sartoria. Inoltre Botteri e Delia si sono baciati.

Umberto e Rosa, invece, si sono mostrati profondamente delusi dal comportamento di Tancredi, mentre Elvira ha partorito il suo bambino con due mesi di anticipo.