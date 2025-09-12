Colpo di scena nelle prossime puntate della soap Tv Forbidden Fruit, nel momento in cui Ender si presenterà alla festa organizzata da Zeynep, rivelando pubblicamente di essere diventata la moglie di Alihan. Una doccia gelata per Zeynep che, furiosa, si alleerà, poi, con Halit per vendicarsi dell'affronto subito da Tasdemir. Quest'ultimo cercherà di far capire all'ex fidanzata che, quello con Ender, è solo un matrimonio di facciata ma ciò non basterà a placare la sete di vendetta di Zeynep.

Ender e Alihan si sposano in gran segreto per vendicarsi di Halit

Alihan Tasdmir sarà disposto a tutto pur di farla pagare ad Halit, dopo aver scoperto che l'uomo è stato, in passato, l'amante della madre Fusun. Con l'aiuto di Hakan, Alihan comincerà ad acquistare quote azionarie delle società di Halit ma per distruggere l'impero di Argun avrà bisogno anche dell'aiuto di Ender. Quest'ultima, infatti, detiene delle quote azionarie delle società dell'ex marito e proporrà di cederle ad Alihan solo se lui accetterà di sposarla. Una proposta sconvolgente ma che Tasdemir accetterà, pur consapevole che così facendo, perderà per sempre Zeynep. Ender e Alihan si sposeranno in gran segreto, ma la verità sul loro matrimonio verrà fuori proprio in occasione di una festa a sorpresa che Zeynep ha organizzato per quello che ritiene essere il suo fidanzato.

Ender gela Zeynep: 'Alihan è mio marito'

La festa organizzata con tanta cura da Zeynep verrà rovinata dall'arrivo di Ender che si presenterà vestita di bianco annunciando: 'Alihan è mio marito, ci siamo sposati'. Parole che geleranno soprattutto Zeynep, la quale non si capaciterà di come l'uomo che aveva deciso di sposare, abbia potuto tradirla. Alihan cercherà di spiegare a Zeynep che, quello con Ender, è solamente un matrimonio sulla carta ma la giovane Yilmaz non vorrà sentire ragioni. Accecata dalla rabbia, Zeynep accetterà di allearsi con Halit per farla pagare a Ender e ad Alihan e diventerà la vice presidente della Falcon Airlines. Anche Zerrin accetterà di allearsi con l'ex marito e toglierà al fratello la gestione delle quote azionarie che lei aveva ereditato dal padre.

Continua il successo di Forbidden Fruit nel daytime di Canale 5

La serie che narra le vicende di Zeynep e Yildz continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 e ne sono testimonianza gli eccellenti dati di ascolto giornalieri. La soap tv turca da fine maggio ad oggi, tiene incollati al televisore, ogni pomeriggio, una media di 2 milioni di telespettatori per uno share che oscilla tra il 20 e il 22%. Dati che potrebbero crescere ulteriormente mano mano che si entrerà sempre più nel vivo della trama.