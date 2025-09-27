Il percorso di Cristiana Anania a Uomini e donne è iniziato da poche settimane, ma c'è già chi ha qualcosa da ridire sul suo comportamento in studio. Con un video postato su TikTok, l'ex corteggiatore Daniele si è scagliato contro la tronista definendola "immatura, presuntuosa, arrogante e maleducata". Il giovane non ha accettato le motivazioni fornite dalla protagonista del dating show quando lo ha eliminato.

Lo sfogo dopo l'ultima apparizione in studio

Pochi giorni fa è andato in onda il video di presentazione di Cristiana e il suo esordio a Uomini e donne: la ragazza ha convinto sia gli opinionisti che i telespettatori per spontaneità, sorrisi e un forte legame con la famiglia.

Nell'attesa che trapelino le anticipazioni delle prossime registrazioni del dating show (previste per il 29 e il 30 settembre), la tronista deve fare i conti con le dure parole che le ha rivolto un suo ex corteggiatore sui social.

"Ora parlo io", ha scritto Daniele sopra al video che ha pubblicato su TikTok a pochi giorni di distanza dalla sua eliminazione dal programma.

Infastidito dalle spiegazioni che ha dato Cristiana prima di mandarlo via, l'ormai ex pretendente ha deciso di sfogarsi sul web.

"Mi hai definito arrogante e presuntuoso, ma io non lo sono mai stato con te. Mi hai fatto passare per quello che non sono, e anche Tina ha detto che non era un buon motivo per eliminarmi. Non sei una persona matura, anzi sei maleducata, presuntuosa e arrogante.

In bocca al lupo", ha detto il ragazzo in un post che ha ottenuto molti "mi piace" e numerosi commenti.

L'interesse per l'ex tentatore Jakub

Cristiana non è rimasta colpita da Daniele, per questo ha deciso di eliminarlo dopo averci scambiato qualche chiacchiera.

Nelle puntate di Uomini e donne che sono state registrate fino a oggi, la tronista ha mostrato un interesse per Jakub, anche se ha detto più volte che non si fida di lui.

Il corteggiatore ha ricoperto il ruolo di single nell'edizione di Temptation Island di due anni fa, e questo non fa altro che alimentare i dubbi della ragazza sulla sua sincerità.

Sara completa il trio dei tronisti

In una registrazione che non è ancora andata in onda su Canale 5, Maria De Filippi ha scelto la sostituta di Rosario (che ha dovuto rinunciare al trono dopo che Lucia ha raccontato che sono stati in intimità) e l'ha fatto senza alcun preavviso.

Le anticipazioni del web svelano che la conduttrice di Uomini e donne ha chiesto a Sara (corteggiatrice di Flavio) di accomodarsi sulla poltrona rossa mentre lei stava per lasciare definitivamente il programma.

La giovane ha completato il terzetto dei tronisti della prima parte della stagione 2025/2026.