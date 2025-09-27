Nelle nuove puntate della soap Tv Forbidden Fruit in onda dal 29 settembre al 3 ottobre di Canale 5, Yildiz Argun se ne andrà di casa per qualche giorno e verrà raggiunta nell'hotel in cui soggiorna da Kemal, il quale le confesserà di amarla ancora. I due per poco non verranno colti sul fatto da Halit, che giungerà sul posto per riportare a casa la moglie. Lei lo seguirà, rinunciando di fatto a una nuova vita insieme a Kemal.

Kemal raggiunge l'ex moglie a Sapanca e le dichiara il suo amore

La nuova settimana di programmazione riprenderà dal momento in cui Yildiz e Halit Argun hanno litigato per via degli amici di Erim.

La sorella di Zeynep ha infatti cacciato i compagni del figliastro ritenendoli troppo maleducati e cafoni. Una mossa che non piacerà affatto né a Erim né ad Halit, il quale se la prenderà con la moglie. Esasperata dai continui rimproveri del marito, Yildiz deciderà di andarsene per qualche giorno a Sapanca, una località turistica non lontana da Istanbul e lo farà per riflettere sulla sua vita. Kemal, venuto a sapere da, Zehra che Yildiz se ne è andata da casa, chiamerà un amico per rintracciare la ex moglie. Una volta scoperto dove alloggia, Kemal si presenterà da lei confessandole di amarla ancora.

Kemal e Yildiz rischiano di essere scoperti: lei torna a casa con Halit

Lila ed Erim invece, saranno preoccupati visto che Zerrin avrà invitato a cena il fidanzato della figlia.

I due giovani chiederanno aiuto a Caner per cercare di trovare una scappatoia dopo le tante bugie raccontate. Halit intanto, scoprirà che la moglie è andata a Sapanca e deciderà di raggiungerla per riportarla a casa. L'uomo giungerà in hotel proprio mentre Yildiz sarà insieme a Kemal e i due rischieranno di essere scoperti.

Kemal riuscirà a uscire dalla stanza senza essere visto da Argun mentre quest'ultimo intimerà alla moglie di tornare a casa subito con lui. Lei accetterà di seguirlo e questo nonostante Yildiz sia ormai sempre più insoddisfatta del suo matrimonio.

Nei giorni seguenti le cose non miglioreranno per lei, visto che Argun non perderà occasione per tenerla sotto controllo e rimproverarla per ogni cosa.

Yildiz chiamerà Kemal per parlare di ciò che è accaduto tra loro a Sapanca ma lui non ne vorrà più sapere di lei, visto che ha deciso di restare con Halit.

Forbidden Fruit appassiona 2 milioni di spettatori ogni giorno

Continua il successo di Forbidden Fruit che, ogni giorno su Canale 5, raccoglie dinnanzi al televisore una media di 2 milioni di telespettatori per uno share che oscilla tra il 19 e il 21%.

Numeri più che soddisfacenti per Mediaset che, da qualche anno a questa parte, ha deciso di puntare su prodotti made in Turchia per riempire il palinsesto di Canale 5.