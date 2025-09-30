Nella seconda stagione de La forza di una donna, Arif verrà arrestato dopo una trappola di Nezir, che lo incastrerà per l'omicidio di Yeliz, ma in carcere incontrerà Kismet, l’avvocata che lo assisterà. La donna lo sorprenderà con una rivelazione destinata a cambiargli la vita: è sua sorella.

L’incontro con Kismet cambia il destino di Arif

Arif si troverà in carcere a causa di una trappola di Nezir. Ha nascosto nel suo bar la pistola con cui è stata uccisa Yeliz. Durante una perquisizione della polizia, l'arma verrà trovata e Arif verrà arrestato.

Avrà davanti a sé un’unica possibilità per uscire libero dall’inganno che lo ha portato in carcere ingiustamente: un buon avvocato. Sarà così che entrerà in scena Kismet, una donna che lo sorprenderà fin dal primo incontro. Non solo conoscerà dettagli insospettabili della sua vita, ma persino di Bahar e addirittura il fatto che Sarp sia ancora vivo.

La rivelazione di Kismet: è la sorella di Arif

Pur deciso a non parlare per proteggere Bahar, in Arif nascerà la curiosità di capire perché la legale ha preparato così accuratamente il suo caso. La risposta arriverà con una rivelazione: Kismet gli confesserà di essere sua sorella. Da quel momento, l’uomo inizierà lentamente a fidarsi di lei, trovando nella nuova parente un sostegno inaspettato.

Arif le rivelerà il nome della persona che vorrà proteggere a costo della sua stessa libertà: Bahar. Kismet inizierà subito le sue indagini e riuscirà a scoprire informazioni preziose, spingendosi fino alla villa di Nezir. Intuirà che lì si nascondono Bahar e Sarp, ma le prove non saranno sufficienti. Nel frattempo, qualcuno informerà Nezir delle sue mosse, mentre Hatice verrà a sapere che Enver è andato di nascosto in carcere da Arif.

Il tentativo di salvataggio di Bahar e la sua famiglia

I coniugi decideranno di affrontare Kismet, proprio quando la donna riceverà una videochiamata decisiva per rintracciare Bahar, Nisan, Doruk e Sarp. Tuttavia, l’operazione di polizia sembrerà fallire: quando gli agenti entreranno nella villa, i prigionieri non ci saranno più.

La sorpresa arriverà poco dopo, con la notizia che Bahar e la sua famiglia si troveranno già sani e salvi a casa di Enver.

La gelosia di Sarp e il sostegno di Kismet a Bahar

Kismet potrà finalmente incontrarli e darà a Bahar i saluti di Arif, scatenando la gelosia di Sarp. Alla fine, grazie a lei, Arif verrà scagionato da ogni accusa per la morte di Yeliz. La verità su Kismet, però, resterà custodita: lei e Arif terranno segreto il loro legame fraterno, almeno finché non decideranno se renderlo pubblico, consapevoli che la prima persona a rimanere sconvolta sarà Yusuf, il padre che non ha mai voluto riconoscere sua figlia.