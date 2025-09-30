Lunedì 29 settembre ha offerto una serata televisiva ricca di sfide con un palinsesto ormai nel vivo della stagione autunnale. In prima serata, l’attenzione era rivolta al confronto tra la nuova edizione del Grande Fratello 2025, in onda su Canale 5, e il debutto della terza stagione di Blanca, la fiction di Rai 1. In access prime time, invece, è proseguito il duello tra Affari Tuoi con De Martino e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui.

Prima serata: Blanca batte Grande Fratello

Su Rai 1, il primo episodio della terza stagione di Blanca ha totalizzato 3.806.000 telespettatori con uno share del 23%.

Canale 5 ha risposto con Grande Fratello 2025, condotto quest’anno da Simona Ventura, che ha ottenuto 2.813.000 spettatori pari al 20.4% di share. Un buon esordio per il reality, che si mantiene sopra la soglia del 20%, ma è Blanca a vincere la serata.

Access prime time: record per La Ruota della Fortuna

Nel preserale, Canale 5 domina grazie a La Ruota della Fortuna, che con Gerry Scotti e Samira Lui ha conquistato 5.488.000 spettatori e uno share del 26.8%, segnando il miglior risultato stagionale. Rai 1, con Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, si ferma a 4.473.000 spettatori con il 21.8%.

Le altre proposte delle reti generaliste

Rai2 ha mandato in onda Boss in incognito con Elettra Lamborghini, che ha interessato 843.000 spettatori (5.4%).

Su Rai3 Lo stato delle cose di Massimo Giletti ha ottenuto 865.000 spettatori (5.8%). Il film I mercenari 2 su Italia1 ha raccolto 802.000 spettatori (4.4%). Quarta Repubblica su Rete4 ha coinvolto 732.000 telespettatori (5.6%).

Sulle altre reti: Django Unchained su TV8 ha totalizzato 330.000 spettatori (2.3%), mentre Little Big Italy su Nove ha raggiunto 478.000 (2.7%). Su La7 La Torre di Babele di Corrado Augias ha registrato 691.000 spettatori con uno share del 3.8%.

Ascolti prima puntata: GF 2025 migliore del GF Vip 2024

Anche se la padrona di casa Simona Ventura non si è aggiudicata la serata in termini di ascolti televisivi, il suo Grande Fratello 2025, tornato alle origini con concorrenti comuni e una durata di tre mesi, ha ottenuto un risultato migliore dell'edizione vip condotta lo scorso anno da Alfonso Signorini.

Facendo un confronto con i dati Auditel, la prima puntata andata in onda lunedì 16 settembre 2024 venne seguita da 2.510.000 telespettatori, pari a una media del 21,28% di share.