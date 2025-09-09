Nelle prossime puntate di La notte nel cuore, Cihan scoprirà che il vero padre di Sevilay è morto. Prima di darle la notizia, però, deciderà di incontrare i fratelli della giovane per capirne le intenzioni e, soprattutto, se sono pericolosi.

La verità su Sevilay: non è la figlia di Hikmet

Tutti conoscono bene la storia di Sevilay. Figlia di Hikmet, ha dovuto sposare il cugino Cihan per impedire che l'azienda di famiglia andasse in rovina. Tuttavia, con il trascorrere delle puntate, ha scoperto una verità riguardante il suo passato: non è la figlia di Hikmet, è stata adottata.

A rivelarglielo è stata Nihayet in un momento di rabbia e la ragazza non l'ha presa per niente bene. Nelle prossime puntate prenderà subito in mano la sua vita, avviando le pratiche del divorzio da Cihan. Intanto, quest'ultimo, indagherà per scoprire chi sia il padre di colei che, almeno per il momento, è ancora sua moglie.

Cihan pronto a partire per Berlino, ma una telefonata cambia tutto

Cihan sarà in partenza per Berlino, ma una telefonata potrebbe cambiare tutto. Dall’altro capo della linea ci sarà Nazim, che gli dirà: "Mi avevi chiesto di indagare sul padre di Sevilay. Ho trovato qualcosa. Ma non so se sia una buona notizia o una cattiva". Cihan si farà serio: "Che è successo?"

Nazim rivelerà che un avvocato gli ha scritto: "Si chiama Celal Altin, è morto ieri sera.

Ha due figli, uno in America e uno a Istanbul. È stato tre mesi in terapia intensiva. Lavorava nelle miniere". Cihan capirà subito: "È lui. Il padre di Sevilay. Quando sarà il funerale?"

Nazim spiegherà che i familiari staranno aspettando il figlio dall’America e che non c'è ancora una data certa. "Ma sarà entro domani o dopodomani", aggiungerà. Cihan allora deciderà: "Va bene, per ora annulliamo tutto. Saremo costretti ad andare al funerale".

Cihan decide di incontrare i fratelli di Sevilay prima di dirle la verità

Nazim gli chiederà: "Lo dirai a Sevilay?", e Cihan risponderà con determinazione: "Sì, deve saperlo. Ma prima voglio incontrare i suoi fratelli, capire se sono davvero onesti o pericolosi.

Non voglio che le facciano del male".

Il dolore per la giovane lo toccherà profondamente. "Povera Sevilay, peccato non aver trovato suo padre prima, almeno avrebbero potuto incontrarsi. È destino, non potevamo farci niente".

Prima di chiudere la conversazione, Cihan dirà a Nazim: "Questo è il mio nuovo numero, non darlo a nessuno". Alla domanda: "Neanche a Melek?", Cihan resterà in silenzio, ma Nazim dirà: "Non lo chiederà. Ma dovesse chiederlo, io glielo darò".

La scena si concluderà con Cihan in auto verso l’aeroporto. Guarderà fuori dal finestrino, mormorando tra sé: "Non lo vuole, magari lo volesse".