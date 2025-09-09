Nella prima stagione de La notte nel cuore, Samet sorprenderà tutti in tribunale: dopo aver chiesto il divorzio da Sumru, dichiarerà di amarla ancora e di non voler più separarsi. La donna, però, respingerà con fermezza la sua richiesta di riconciliazione.

Samet caccerà Sumru di casa dopo la scoperta sul passato

Come è noto, Samet e Sumru non vivono più sotto lo stesso tetto. Da quando Samet ha scoperto che la moglie, prima che lo conoscesse, ha avuto due figli: Nuh e Melek. La caccerà in malo modo dalla villa e la donna non avrà vita facile, visto che Samet le farà terra bruciata, impedendole di avere anche un lavoro nel settore alberghiero.

Per questo Sumru sarà costretta a lavorare presso una rivendita di tappeti.

Gürcan tenterà di abusare di Sumru e troverà la morte

Avrà a che fare con Gürcan, il suo capo, una persona inizialmente disponibile, ma che alla fine si mostrerà essere solo un depravato, visto che tenterà di abusare di lei. Non ce la farà, perché, durante il tentato abuso, Gurcan cadrà e colpirà violentemente la testa, gesto che lo porterà alla morte. Sumru si salverà e, molto presto, si troverà in tribunale per affrontare la causa di divorzio con Samet. Penserà che, finalmente, possa dire addio al marito, ma la cosa non sarà così facile come crede.

In tribunale Samet ritirerà la richiesta di divorzio

In aula regnerà un silenzio teso, interrotto soltanto dalla voce dell’avvocato: spiegherà al giudice che il suo assistito, Samet, richiede il divorzio da Sumru, poiché la prosecuzione della vita coniugale non è più possibile.

Improvvisamente, Samet lo interromperà. "Avvocato, un attimo soltanto. Signor Giudice, io… ho cambiato idea. Non voglio più divorziare". Il giudice lo fisserà sorpreso. "Come dice?".

La dichiarazione d’amore di Samet non convincerà Sumru

"Amo mia moglie", dichiarerà lui con voce rotta, "La amo davvero e non voglio più separarmi da lei". L’avvocato, incredulo, gli dirà: "Ma è impazzito? È stato lei ad aprire questa causa, lei a chiedere il divorzio. Da dove salta fuori adesso questa decisione?". Samet si volterà verso la moglie: "Sumru… è vero, ho fatto io il primo passo. Ma sono stato accecato dalla rabbia. Adesso ho capito: ti amo. Non voglio perderti".

Samet implorerà una seconda possibilità ma lei resterà ferma

Lei scuoterà la testa, incredula: "Non ci credo. Sei impazzito davvero". Samet si alzerà in piedi, supplicandola. "Ti prego, Sumru. Signor Giudice, ritiro la mia richiesta di divorzio". L’avvocato di lei interverrà subito: "Signor Samet, cosa sta facendo? È stata aperta anche una causa per il risarcimento". "Non mi interessa", ribatterà Samet. "Non capite? Non voglio rendere felice chi ci vuole separati. Voglio soltanto mia moglie. Quando l'ho persa, ho capito quanto la amo". "Dio mio, dammi pazienza" mormorerà Sumru, esasperata.

Il giudice disporrà la prosecuzione della causa

"Amore, ti scongiuro, concedi a questo matrimonio un’altra possibilità", implorerà lui, "Torneremo sotto lo stesso tetto, noi e i nostri figli, come una vera famiglia".

"Quale famiglia?", risponderà lei con fermezza, "Io da te voglio solo il divorzio. Te l'ho detto mille volte: non vivrò più sotto lo stesso tetto con te". L’avvocato della donna alzerà la voce: "Signor giudice, chiediamo che la causa prosegua". Samet tenterà ancora un’ultima carta. "Ma abbiamo due figli, non possiamo distruggere tutto".

"Quali figli?", ribatterà Sumru con freddezza, "Sono adulti, hanno la loro vita". Dal fondo dell’aula, si leverà la voce di Harika: "Mamma, torna a casa. Mi manchi". Il giudice prenderà nota, chiudendo la questione con tono deciso: "I figli sono ormai maggiorenni. Pertanto, su richiesta della convenuta, si dispone la prosecuzione della causa. L’udienza sarà rinviata a data da destinarsi".