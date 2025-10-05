La seconda puntata di Ballando con le stelle 2025, andata in onda sabato 4 ottobre su Rai 1, ha visto ancora una volta Barbara d’Urso restare fuori dal podio.

Contrariamente alle aspettative iniziali, l'ex volto di punta della tv commerciale non è riuscita a imporsi nella gara di ballo condotta da Milly Carlucci, dove a trionfare è stata nuovamente Francesca Fialdini, che ha conquistato il primo posto in classifica per la seconda settimana consecutiva.

Chi ha vinto Ballando con le stelle del 4 ottobre: trionfo per Francesca Fialdini

La classifica finale del 4 ottobre ha visto primeggiare la conduttrice Francesca Fialdini, che, grazie al bonus dei 30 punti vinto nella scorsa puntata, è riuscita a imporsi sugli avversari con un totale di 76 punti.

Al secondo posto, a pari merito, Marcella Bella e Filippo Magnini con un totale di 52 punti ciascuno.

Terzo posto per Andrea Delogu, che con il suo partner Nikita Perotti ha ottenuto 42 punti.

Quarta posizione per Rosa Chemical, che deve accontentarsi di 40 punti.

Flop per Barbara d'Urso fuori dal podio di Ballando con le stelle di ieri sera

Delusione per Barbara d'Urso, che anche in questa seconda puntata di Ballando con le stelle si piazza fuori dal podio.

L'ex padrona di casa di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha ottenuto un totale di 37 punti, piazzandosi alla quinta posizione nella classifica generale, a pari merito con Paolo Belli.

Sesto posto per Martina Colombari, seguita da Luca Fognini in settima posizione e dalla signora Coriandoli al nono posto, mentre Nancy Brilli si è accontentata della decima posizione in classifica.

In ultima posizione, invece, Beppe Convertini, che anche stavolta ha dovuto fare i conti con gli aspri commenti dei giurati, che gli hanno assegnato appena 10 punti.

Cambia la programmazione per Ballando con le stelle dell'11 ottobre

Intanto, in vista della prossima settimana di programmazione, ci sarà una variazione di palinsesto per Ballando con le stelle 2025.

Lo show di Rai 1 non andrà in onda alle 21:25 come accaduto ieri sera, ma sarà trasmesso al termine del match della Nazionale Italiana previsto dalle 20:30 su Rai 1.

Milly Carlucci prenderà la linea intorno alle 22:45 per la terza puntata di questa ventesima edizione dello show, che andrà avanti fino alle 2:15 circa.

A partire dalla quarta puntata, e fino alla fine di questa edizione, lo show tornerà in onda nella sua consueta fascia oraria che va dalle 21:25 all'1:30 circa, prendendo la linea dal game show Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino.