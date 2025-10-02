Cambio di palinsesto in casa Mediaset nella giornata di sabato 4 ottobre 2025. Gli appuntamenti con La forza di una donna e Beautiful subiranno variazioni dovute alla messa in onda della striscia quotidiana del Grande Fratello.

Per garantire maggiore spazio mediatico al reality show condotto da Simona Ventura, Mediaset ha scelto di proporre un daytime più lungo il sabato pomeriggio, facendo slittare la soap americana e riducendo la durata della serie turca.

Slitta Beautiful in daytime: cambio di palinsesto Mediaset di sabato 4 ottobre

La nuova programmazione del sabato pomeriggio di Canale 5, per la giornata del 4 ottobre, prevede alle 13:40 la messa in onda della striscia del Grande Fratello.

Il reality show, che ha debuttato lo scorso lunedì sera in prime time con la conduzione di Simona Ventura, sarà in onda fino alle 14:05, per poi lasciare spazio alla messa in onda di Beautiful.

A differenza di quanto è accaduto nelle settimane precedenti, l'appuntamento con la serie americana slitterà di circa 20 minuti per andare avanti fino alle 14:40 circa con l'episodio in prima visione assoluta.

La forza di una donna ridotta nel palinsesto di sabato 4 ottobre

Cambiamenti in programma anche per La forza di una donna, che da qualche settimana va in onda regolarmente anche al sabato pomeriggio con delle puntate extra-large, per trainare al meglio Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

La programmazione del 4 ottobre prevede lo slittamento della soap turca alle 14:40, con una riduzione di circa 10 minuti rispetto alla settimana precedente.

La soap turca andrà avanti sempre fino alle 16:30, confermando così la sua puntata decisamente più lunga rispetto al daytime feriale, quando viene trasmessa per soli 15 minuti al giorno, inserita tra Uomini e donne e il daytime di Amici 25, entrambe produzioni che portano la firma di Maria De Filippi.

Ottimi ascolti per La forza di una donna al sabato pomeriggio

Proprio al sabato pomeriggio, l’appuntamento con La forza di una donna sta registrando ottimi ascolti su Canale 5, confermandosi come una delle soap più seguite dal pubblico.

La media Auditel si aggira sui 2,2 milioni di spettatori a settimana, pari a uno share del 21-22% con picchi che hanno raggiunto anche il 25%.

Numeri ben superiori a quelli della concorrenza Rai, che nella stessa fascia oraria si deve accontentare del 9-10% di share, evidenziando così il netto divario tra i due canali.