Variazioni alla programmazione de La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di sabato 4 ottobre 2025. La soap turca è confermata nella fascia pomeridiana con la consueta puntata extra-large, dalla durata superiore rispetto agli episodi trasmessi nei giorni feriali.

Tuttavia, sabato la serie slitterà di circa dieci minuti nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 per lasciare spazio alla messa in onda della striscia quotidiana del Grande Fratello, in onda prima di Beautiful.

Modifiche alla programmazione de La forza di una donna: la soap slitta sabato 4 ottobre per il GF

Il nuovo sabato pomeriggio di Canale 5, con il ritorno del Grande Fratello condotto da Simona Ventura, subirà delle variazioni.

La striscia quotidiana per la giornata di sabato 4 ottobre è in programma dalle 13:40 alle 14:05, facendo slittare così l'appuntamento con Beautiful e quello con La forza di una donna, la serie turca che continua a macinare grandi ascolti nel primo pomeriggio.

Beautiful andrà in onda nello slot orario che va dalle 14:10 alle 14:40, mentre la serie turca non andrà più in onda dalle 14:30, così come è accaduto nel corso delle ultime settimane di programmazione.

Le puntate de La forza di una donna hanno una durata ridotta su Canale 5

I nuovi episodi de La forza di una donna risultano in programma dalle 14:40 alle 16:30, prima di lasciare spazio al primo appuntamento del fine settimana con Verissimo, il talk show di interviste condotto da Silvia Toffanin che continua a imporsi nella gara Auditel del pomeriggio.

Nei giorni feriali, invece, la soap opera incentrata sulle vicende di Bahar continuerà a mantenere la sua messa in onda nello slot orario 16:05-16:25, subito dopo Uomini e donne e prima del daytime di Amici 25.

Una mossa strategica attuata per assicurare un buon traino al talent show di Maria De Filippi, che nelle ultime stagioni aveva registrato ascolti inferiori a quelli de Il Paradiso delle signore, trasmesso nella stessa fascia su Rai 1.

Mediaset si gode il successo Auditel de La forza di una donna in daytime

La forza di una donna, grazie alle sue trame ricche di colpi di scena, continua a imporsi nella gara ascolti del primo pomeriggio registrando una media di oltre 2,1 milioni di spettatori.

La serie riesce ad assicurarsi uno share complessivo pari al 26% con picchi che arrivano a toccare anche il 28% durante la messa in onda, nonostante la breve durata.

Numeri in grado di superare la soap competitor di Rai 1, ferma a una media del 15-16% di share con 1,3 milioni al giorno.