Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Nuh finirà in arresto con l’accusa di tentato omicidio ai danni di Harika e Hikmet. Dopo aver narcotizzato le due donne, tenterà di schiacciarle con la demolitrice, convinto che sia stata Hikmet a causare l’incidente di Sumru.

Nuh accusa Hikmet per l’incidente di Sumru

Nuh sarà sempre in cerca di vendetta, anche quando scoprirà che Sumru ha avuto un incidente stradale, crederà che dietro possa nascondersi la mano dei Sansalan. Grazie a una telecamera di sicurezza scoprirà che, quella sera, Hikmet si è avvicinata all'auto della madre e dedurrà che sia stata lei a causare l'incidente.

La verità nascosta dietro all’incidente

In realtà, Hikmet stava solo seguendo l'auto e ha assistito all'incidente, e quando ha visto la macchina fuori strada, è andata a sincerarsi che Sumru fosse ferita, e vista la sua sete di vendetta non le ha prestato soccorso.

Per tutte queste vicissitudini, Nuh farà il passo più lungo della gamba e progetterà di uccidere Hikmet schiacciandola con la demolitrice per auto. Farà in modo di narcotizzare la donna all'interno dell'abitacolo, per poi farla trasportare in un autodemolitore.

Harika finisce coinvolta nel folle progetto

Nuh, però, non farà i conti con una cosa: in quell'auto Hikmet non sarà sola, con lei ci sarà anche Harika. Le due saranno dirette ad Ankara per far visita a Samet, che si trova ricoverato in ospedale dopo l'emorragia cerebrale.

Appena Nuh si renderà conto della presenza della ragazza, bloccherà tutto, ma questo non basterà per calmare gli animi. Cihan sarà furibondo con lui, al punto che sarà pronto a ucciderlo, solo l'intervento provvidenziale di Melek fermerà tutto.

La scelta difficile di Melek tra Cihan e Nuh

A ogni modo, Cihan non vorrà che la madre del suo bambino viva con il gemello così violento, così le dirà che da quel momento in poi andrà a vivere insieme a lui.

Scelta difficile per Melek, ma la ragazza non potrà fare altrimenti, solamente che quando Nuh si renderà conto che la sorella lo vuole abbandonare, lui minaccerà il suicidio.

Tahsin cerca di aiutare Nuh con uno psichiatra

Melek farà un passo indietro, non andrà più via, ma la situazione di Nuh preoccuperà parecchio tutti, in particolar modo Tahsin, che gli parlerà.

Deve trovare un modo per porre fino a questa sua rabbia e violenza, che non fa altro che allontanarlo dalle persone che ama di più, così gli proporrà una visita da uno psichiatra.

L’arresto di Nuh per il tentato omicidio

Tuttavia, proprio in quel momento, nella villa di Tahsin arriverà la polizia, pronta ad arrestare Nuh per il tentato omicidio di Harika e Hikmet. Chi avrà chiamato le forze dell'ordine? Potrebbe essere Cihan? Non è un'ipotesi da sottovalutare, vista la rabbia nei suoi confronti, anche perché, per colpa sua, Melek ha scelto di non trasferirsi da lui.