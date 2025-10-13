Cambio di programmazione Rai, oggi lunedì 13 ottobre 2025: il palinsesto di Rai 1 subirà alcune modifiche per consentire la diretta sul rilascio degli ostaggi dopo l’accordo tra Israele e Hamas.

A farne le spese sarà La Volta Buona, il talk show del primo pomeriggio condotto da Caterina Balivo, mentre risulta a rischio anche la messa in onda della nuova puntata de Il Paradiso delle signore 10.

Salta La volta buona in daytime: cambio programmazione Rai del 13 ottobre

Il palinsesto di Rai 1 per il 13 ottobre prevede una serie di variazioni a partire dal mattino: al posto di Uno Mattina News, condotto da Tiberio Timperi e Maria Soave, è andata in onda un’edizione straordinaria del Tg1 per seguire le varie fasi del rilascio degli ostaggi.

Ulteriori variazioni sono in programma nel corso del pomeriggio: alle 14 andrà in onda un'ulteriore edizione speciale del telegiornale per seguire le fasi finali del rilascio.

Il notiziario prenderà il posto del talk show La volta buona, che salterà la messa in onda e tornerà regolarmente a partire da martedì 14 ottobre, sempre nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16.

A rischio anche Il Paradiso delle signore 10 nel pomeriggio del 13 ottobre

Per la giornata di oggi sarebbe a rischio anche la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 10.

Nel caso in cui l'edizione speciale del TG1 dovesse protrarsi fin dopo le 16, la soap non andrebbe in onda, tornando ufficialmente martedì pomeriggio.

Non sono previste, invece, variazioni nella seconda parte del pomeriggio: la messa in onda de La Vita in Diretta risulta confermata, così come ci sarà un nuovo appuntamento con Reazione a Catena e con Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino.

A ogni modo, la Rai seguirà con aggiornamenti in tempo reale l’evolversi della situazione in Medio Oriente, e le variazioni di palinsesto saranno comunicate nel corso della giornata.

Marcello in crisi nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Intanto, le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore rivelano che Marcello vivrà un momento di profonda crisi a pochi giorni dalle nozze con Adelaide.

Non sarà più sicuro al 100% di ciò che prova nei confronti della contessa, complici i sentimenti che ha capito di provare nei confronti di Rosa Camilli, la giovane con cui, negli ultimi tempi, ha trascorso momenti di tenerezza. E, per tale motivo, Marcello si ritroverà a fare una scelta che si preannuncia struggente, inaspettata e piena di conseguenze.