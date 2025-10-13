Cambio palinsesto per La notte nel cuore nel prime time di martedì 14 ottobre 2025. L'appuntamento con la soap opera turca cambierà giorno di messa in onda rispetto al consueto dato che, la prima puntata serale, andrà in onda di martedì e non più di giovedì sera.
Modifiche anche per quanto riguarda la durata complessiva di messa in onda visto che, rispetto all'ultima puntata trasmessa domenica 12 ottobre, la serie incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay tornerà ad avere una durata di oltre due ore, andando avanti fino alle 00:10 circa su Canale 5.
Le nuove modifiche alla programmazione de La notte nel cuore del 14 ottobre
L'appuntamento con La notte nel cuore, a partire da questa settimana, subirà delle nuove variazioni di palinsesto che riguarderanno il giorno di messa in onda.
Dopo il gran finale di Buongiorno mamma 3, la fiction con Raoul Bova che ha chiuso definitivamente i battenti, si punterà ancora sulla messa in onda di una serie tv nel prime time del martedì e toccherà proprio alla fortunata soap turca tenere compagnia al pubblico.
Le nuove puntate, previste sempre con un raddoppio settimanale, andranno in onda al martedì e alla domenica sera per tutto il mese di ottobre.
Slitta l'orario di partenza de La notte nel cuore e la soap torna ad allungarsi
Una ulteriore variazione riguarderà anche la durata complessiva della puntata trasmessa il 14 ottobre in prima visione su Canale 5.
La scorsa domenica, infatti, la soap opera La notte nel cuore è andata in onda in versione ridotta, dalle 21:45 alle 23:15 circa, per lasciare spazio allo speciale Tg5.
Martedì 14 ottobre, invece, la serie tornerà ad avere la sua durata regolare con messa in onda che slitterà alle ore 22:00, subito dopo La ruota della fortuna e il consueto riassunto delle puntate precedenti e si andrà avanti fino alle 00:10 circa, quando poi la linea passerà al consueto appuntamento notturno con il Tg5.
Il secondo appuntamento settimanale con la serie, invece, è in programma per domenica 19 ottobre.
La soap opera turca vola negli ascolti nel prime time di Canale 5
Intanto, settimana dopo settimana crescono sempre più gli ascolti de La notte nel cuore in prima visione assoluta.
La media Auditel si aggira sui 2,3 milioni di spettatori fissi a puntata, pari a uno share che oscilla tra il 16 e il 17% con punte massime del 20% durante la messa in onda.
Mediaset è riuscita così ad assicurarsi una doppia serata settimanale a costo zero e con buoni risultati Auditel, tanto da superare anche i dati registrati dal costoso Grande Fratello che, su Canale 5, si ferma a una media di 2 milioni di spettatori nel prime time del lunedì con uno share inferiore al 16%.