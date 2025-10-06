Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda dal 13 al 17 ottobre svelano che Zeynep assisterà ad una scena che lascerà senza parole. Infatti, Alihan cercherà Ender per chiederle scusa e per farla tornare a casa.

Ender vuole al custodia esclusiva di Erim

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti le puntate che verranno trasmesse su Canale 5 a partire dalle 14.10 prima di Uomini e Donne da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre prendono il via dalla furia di Yildiz, la quale sarà sconvolta nel vedere come Kemal ha cambiato atteggiamento nei suoi riguardi.

Intanto, Kemal inviterà Zehra a non affrettare i tempi per le nozze ma piuttosto la convincerà a prendersi tutto il tempo necessario per organizzare la meglio la cerimonia e il party, dopo che il primo tentativo di sposarsi è stato interrotto.

Frattanto, dopo i problemi di Erim con la giustizia, cercherà di ottenerne la custodia esclusiva. A questo punto, Alihan la metterà in guardia poiché Halit per impedire che ciò avvenga sarà pronto a scavare nel suo passato. Per questa ragione, Alihna chiederà ad Ender se non ci siano segreti scottanti che potrebbero venire fuori in seguito alle ricerche dell'ex marito. Tra i due sarà inevitabile una dura discussione.

Halit scopre che Kemal e Yildiz si sono visti

Halit frattanto farà seguire la moglie e attraverso uno dei suoi uomini scoprirà che Yildiz si è incontrata in gran segreto con Kemal. In seguito a tale rivelazione, Halit comincerà a non credere che l'uomo abbia delle intenzioni serie con la figlia Zehra ma che la stia solo prendendo in giro.

Dopo la discussione con Ender. Alihan la cercherà per chiederle scusa e per farla tornare a casa. Ad assistere a tutta la vicenda sarà Zeynep che non riuscirà a credere ai suoi occhi. Successivamente Ender, venuta a conoscenza delle nozze imminenti di Zehra con Kemal, deciderà di incontrare quest'ultimo per ricordargli il patto che aveva stretto e che consisteva nel mandare a monte il matrimonio tra Yildiz e Halit.

Gli ascolti delle soap del 3 ottobre

Continua il grande successo in fatto di ascolti per Forbidden Fruit. Nella puntata andata in onda venerdì 3 ottobre la dizi turca ha raggiunto uno share paria al 19,10% con una media di spettatori pari a 2.140.000. La soap ha superato di ben quattro punti percentuali Beautiful che infatti ha ottenuto uno share del 15,20% e una media di 1.891.000 spettatori. Infine, ancora boom di ascolti per La forza di una donna che con 1.996.000 di spettatori e 23,30% di share ha superato di gran lunga Il paradiso delle signore in onda su Raiuno che si è fermato a 1.404.000 di telespettatori con 16,70% di share.