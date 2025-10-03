A distanza di otto mesi dal loro primo bacio nella casa del Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez sono più uniti e innamorati che mai. Nell'attesa di rivedere la coppia in tv, domenica 5 ottobre a Verissimo, i fan si stanno godendo i tanti contenuti che stanno postando sui social, a partire da una dolcissima dedica che la modella ha fatto al fidanzato e che ha emozionato tutti.

Annuncio della coppia a Verissimo

Negli ultimi giorni Helena e Javier hanno viaggiato tanto, sia per piacere che per lavoro, e per questo sui social sono stati postati molti contenuti della coppia.

Dopo aver partecipato alle nozze di Luca Calvani e alla festa per i 30 anni di Chi magazine, quelli che al Grande Fratello venivano chiamati gli Helevier hanno registrato un'intervista con Silvia Toffanin che andrà in onda domenica 5 ottobre.

Si dice che Prestes e Martinez avrebbero fatto un annuncio molto importante a Verissimo (non sono ancora trapelati dettagli a riguardo), per questo i loro fan non vedono l'ora di rivederli in tv e scoprire qual'è il segreto di cui si parla da giorni.

Le parole scritte su Instagram

A rendere più dolce quest'attesa dei fan, è stata una dedica molto romantica che Helena ha fatto a Javier sui social.

Accanto ad una foto che ha fatto al fidanzato durante l'evento per i 30 anni di Chi magazine, la finalista della scorsa edizione del Grande Fratello ha scritto: "Averti accanto è la cosa più bella per me.

Condividere la vita e sentire la forza che è costruire il nostro destino assieme".

Le parole di Prestes hanno emozionato sia il pallavolista (che ha repostato la storia sul suo profilo Instagram) che le tantissime persone che si sono affezionate alla coppia da quando l'hanno vista nascere tra le mura più spiate d'Italia.

L'emozione dei fan

Quella dell'altro giorno non è la prima dedica che Helena fa a Javier da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello, ma ogni volta i loro fan non riescono a trattenere l'entusiasmo per gesti così romantici.

"Non mi sto sentendo bene", "Boom", "Che dedica stupenda", "Immensa Helena", "Sono la fine del mondo insieme", "Che emozione, mamma mia", "Ma quanto lo ama?", "Riesce a sorprendere sempre", "Raccoglietemi", "Sono veramente speciali", "Piango ogni volta che leggo queste parole", "Una volta lui, una volta lei, ci vogliono male", "Lei non perde mai l'occasione per dichiarargli il suo amore", "Spettacolari", "Parole meravigliose", "Lui ha consegnato il cuore alla persona giusta", "Tutto bellissimo, ma l'annuncio?", si legge su X da quando Prestes ha deciso di esporsi per l'ennesima volta per dichiarare amore all'uomo che ha conosciuto in tv l'anno scorso.