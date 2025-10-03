A poco più di due settimane di distanza dall'annuncio della fine della storia con Gianmarco Steri, Cristina Ferrara potrebbe avergli lanciato una frecciatina sui social. Questo almeno è quello che sostengono alcuni fan di Uomini e donne dopo aver letto un pensiero che l'ex corteggiatrice ha condiviso su Instagram, quello in cui fa riferimento alle risposte che pian piano arrivano sempre da sole. C'è chi ipotizza, inoltre, che la giovane avrebbe punzecchiato il tronista anche sui rumor che stanno circolando sul suo presunto riavvicinamento con Martina De Ioannon.

Il post che non passa inosservato

Per settimane Cristina ha preferito rimanere in silenzio, soprattutto su quello che ha portato alla rottura con Gianmarco.

L'altra sera, però, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha attirato l'attenzione dei suoi follower postando questa frase su Instagram: "Le risposte arrivano da sole, piano, tutte".

La 28enne non ha aggiunto altro a questa riflessione piuttosto pungente, ma sui social sono in molti a pensare che sarebbe una frecciatina neppure troppo velata nei confronti di Steri.

cristina sfogati pure noi siamo con te (vogliamo sapere tutto) pic.twitter.com/rJAm8bLvic — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) October 2, 2025

Nel comunicato che ha pubblicato per confermare l'addio al tronista, infatti, la ragazza aveva lasciato intendere che la decisione di chiudere non sarebbe stata sua, anzi lei avrebbe dato un'ultima possibilità al rapporto che era nato davanti alle telecamere lo scorso maggio.

La curiosità degli utenti di X

Il velato sfogo di Cristina non è passato inosservato, anzi sui social c'è chi si è esposto per chiedere all'ex corteggiatrice di Uomini e donne di essere più chiara e diretta.

"Vogliamo sapere tutto", "Cristina, sfogati pure perché noi siamo con te", "Abbiamo bisogno di sapere", "Io preparo i pop corn", "Che cinema", "Cristina ha tirato arco e frecce a Gianmarco", "Si riferiva anche alle voci su Gianmarco e Martina? Chissà", "Strano questo post proprio ora che si parla di nuovo di Gianmarco e Martina", si legge su X in questi giorni.

Le chiacchiere su Martina dopo l'addio a Ciro

Da quando Martina e Ciro hanno ufficializzato la loro rottura, sul web si parla insistentemente dell'incontro che c'è stato tra l'ex tronista di Uomini e donne e Gianmarco la sera in cui lui ha annunciato la fine della storia con Cristina (era il 20 settembre).

Si vocifera che questo episodio sia una delle cause della separazione tra De Ioannon e Solimeno, soprattutto perché lui l'avrebbe scoperto leggendo le segnalazioni sui social.

Rumor tutti da verificare, inoltre, sostengono che Martina e Gianmarco si sarebbero risentiti tramite terze persone da quando sono tornati single: nel giro di un paio di settimane, infatti, i due hanno chiuso le relazioni che avevano cominciato davanti alle telecamere.