Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano una rivelazione misteriosa nella puntata in onda venerdì 17 ottobre alle 16 su Rai 1. Al centro della scena ci sarà Rosa, ancora provata dall’aggressione subita da Rodolfo Sacchi e trattenuta in ospedale. Mentre Marcello non smetterà di pensare a lei, sarà Mirella a catalizzare l’attenzione: la Venere farà una rivelazione inaspettata a Rosa.

Rosa è in ospedale, Mirella le fa una confessione

Mirella romperà il silenzio con una rivelazione misteriosa che potrebbe sconvolgere Rosa. Quest’ultima, ancora ricoverata in ospedale dopo l’aggressione subita da Rodolfo Sacchi, riceverà una confidenza che potrebbe gettare nuova luce sull’accaduto.

Le anticipazioni non svelano il contenuto preciso delle parole di Mirella, ma tutto lascia intendere che si tratterà di un dettaglio finora taciuto, forse legato al momento dell’aggressione o a ciò che l’ha preceduta, dal momento che Mirella ha assistito inerme a quanto accaduto alla sua collega. Bisognerà pertanto attendere la messa in onda dell’episodio de Il Paradiso delle Signore del 17 ottobre per scoprire nel dettaglio cosa racconterà la Venere alla giornalista.

Marcello continua a pensare a Rosa

Nel frattempo, Umberto guarderà con sospetto Greta Marchesi, che si è insinuata in modo improvviso nella vita di Adelaide. Guarnieri, non riuscendo a fidarsi della ragazza, avvierà quindi un’indagine per scoprire cosa nasconde la sorella di Ettore, cercando qualche indizio nel passato della stilista.

Intanto, Agata proverà a convincere Ciro ad assumere Johnny in Caffetteria. Marcello Barbieri, invece, continuerà a pensare a Rosa proprio mentre quest’ultima sarà ricoverata in ospedale in seguito all’aggressione subita e da lui soccorsa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa e Marcello sono stati pedinati da Malvezzi

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Marcello ha accompagnato Rosa a Trieste, ma la sua macchina ha avuto un guasto che li ha costretti a fermarsi in un paesino. Barbieri, quindi, non è riuscito a portare in tempo la giornalista all’intervista con Margherita Hack, poiché hanno dovuto attendere a lungo l’arrivo del meccanico. Rimasti soli, i due non si sono accorti di essere stati fotografati da Malvezzi, l’investigatore privato ingaggiato da Umberto.

Il detective ha poi consegnato gli scatti compromettenti di Barbieri nelle mani di Guarnieri, che però è stato derubato delle fotografie da Tancredi. Quest’ultimo, infatti, ha preferito consegnare direttamente le foto a Marcello, affinché Adelaide non le vedesse e non ci rimanesse male poco prima di convolare a nozze con il suo compagno.