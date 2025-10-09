Hikmet sfogherà in lacrime la sua rabbia parlando con la foto di suo padre nella 24ª puntata de La notte nel cuore, in onda domenica 12 ottobre su Canale 5: "Hai distrutto la tua bambina. Perché mi hai rovinata?".

Le anticipazioni rivelano che Hikmet andrà in ospedale da Esat, ma quando vedrà tutta la famiglia riunita non potrà fare a meno di attaccare Sumru. Nihayet interverrà schiaffeggiandola e Hikmet andrà via, sentendosi esclusa dalla sua famiglia.

Esat in gravi condizioni, i Sansalan uniti nella speranza

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Mesut spingerà Esat, che cadrà dalle scale e sarà in gravi condizioni.

Il bambino fuggirà per la paura, mentre Esat sarà ricoverato d'urgenza e sottoposto a un delicato intervento. La tensione in sala d'attesa sarà molto alta, perché tutta la famiglia temerà il peggio. Sumru piangerà tra le braccia di Nihayet e per l'occasione non ci saranno divisioni: per sostenere la donna arriveranno anche Nuh e Melek. Samet arriverà in ospedale con Hikmet, che si dissocerà dalla riunione della famiglia. La donna non perderà occasione per attaccare la cognata: "Esat ormai non ti chiama più neanche mamma. Hai scelto Nuh e Melek, i gemelli che avevi abbandonato". L'arroganza di Hikmet farà perdere la pazienza a Nihayet, che la schiaffeggerà davanti a tutti. La sorella di Samet non incasserà senza reagire e passerà subito allo scontro fisico, ma nessuno si farà male.

I presenti riusciranno a dividerle, ma Hikmet non riuscirà a restare in ospedale e andrà via in preda a una rabbia incontrollabile. Fuori dall'ospedale, la donna vedrà Tahsin e si scaglierà anche contro di lui: "Sei venuto anche tu alla riunione di famiglia?", gli dirà prima di mettersi in macchina. Una volta arrivata alla villa, Hikmet sfogherà tutta la sua frustrazione.

Lo sfogo di Hikmet alla villa

Nella 24ª puntata de La notte nel cuore in onda domenica 12 ottobre, Hikmet distruggerà la camera di Nihayet continuando a urlare: "Come hai osato colpirmi? Ti odio, fuori da casa mia". Dopo aver messo a soqquadro la camera della nonna, Hikmet andrà nello studio e prenderà la foto di suo padre. Dopo aver sistemato l'immagine su una poltrona, si rivolgerà al suo defunto genitore attribuendogli la causa di tutti i suoi guai.

"Grazie a te sono un'estranea in questa casa. Hai distrutto la tua bambina". Hikmet sarà disperata: "Perché mi hai rovinata? Rispondimi". Sarà chiaro che la donna non abbia perdonato suo padre per aver lasciato che Samet prendesse il controllo di gran parte della holding e condividesse tutto con Sumru, mettendo lei da parte.

Perché Hikmet è così arrabbiata?

Nelle puntate precedenti, Hikmet ha vissuto dei profondi cambiamenti nei suoi piani. La donna pensava di essersi sbarazzata di Sumru rivelando l'esistenza dei gemelli, ma a complicare le cose sono arrivati altri ostacoli. Ha dovuto fare i conti con un nuovo erede in arrivo, figlio di Cihan e Melek e soprattutto con la notizia di altri due Sansalan.

La donna è rimasta sconvolta quando Tahsin ha rivelato di essere suo fratello e a distanza di poche settimane ha scoperto che Bunyamin è il figlio di Samet. Hikmet ha visto andare in frantumi il suo sogno di appropriarsi del ricco patrimonio di famiglia e questo l'ha resa estremamente spietata e vulnerabile.