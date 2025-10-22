Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano una notizia dolorosa ed inaspettata per la contessa di Sant'Erasmo. Nella puntata che andrà in onda venerdì 24 ottobre alle 16 su Rai 1, Marcello lascerà di punto in bianco Adelaide, annullando il matrimonio. Intanto, Umberto si riappacificherà con la cognata, mentre fra Delia e Gianlorenzo tornerà il sereno. Ci sarà spazio anche per le vicende di Fulvio, che confiderà le sue preoccupazioni a Roberto.

Marcello non sposa più Adelaide

Il 24 ottobre Marcello non si sentirà all'altezza di sposare Adelaide e, per questo motivo, cambierà idea.

Barbieri scoprirà, infatti, che i suoi sentimenti per Rosa sono più forti e, dopo i dubbi avuti nei giorni precedenti al matrimonio, prenderà una dolorosa decisione. Il 25 ottobre Marcello non sposerà più la contessa: maturerà questa scelta alla vigilia del lieto evento. Per Adelaide sarà un dolore troppo grande non vedere coronato il suo sogno d'amore. È bene ricordare che la contessa ha lottato contro tutto e tutti pur di far accettare il suo giovane compagno e la loro relazione, non proprio ordinaria per quel periodo storico. Intanto, Adelaide dovrà ancora fare i conti con suo cognato Umberto, che deciderà di deporre le armi, consolidando il rapporto con lei con una proposta di pace.

Roberto dà alcuni consigli a Fulvio

Nel frattempo, Fulvio scoprirà che sua figlia Caterina è innamorata e ha un fidanzato segreto. Il magazziniere de Il Paradiso delle signore si confiderà, quindi, con Roberto, che gli darà qualche suggerimento su come superare le sue insicurezze di padre. Intanto, Delia e Gianlorenzo ritroveranno la sintonia di un tempo, dopo la lite dei giorni precedenti, quando Delia si è presentata a una sfilata senza il fidanzato. Va specificato che il gesto della Venere non era stato una mancanza di rispetto nei confronti di Botteri, che era impegnato a Como per lavoro, mentre lei desiderava comunque partecipare all'evento.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide e Marcello avevano ricevuto la benedizione

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1, Adelaide e Marcello hanno incontrato monsignor Giglio, che si è presentato a Villa Guarnieri per dare la sua benedizione ai futuri sposi, pochi giorni prima del loro matrimonio. La contessa aveva ultimato i preparativi per le nozze, scegliendo anche i passi che sarebbero stati letti durante la cerimonia. Umberto, invece, aveva avuto un confronto con Barbieri, ricordandogli le sue responsabilità nei confronti di Adelaide. Le parole di Guarnieri, giunte in un momento già di per sé di grande crisi per Marcello, non hanno fatto altro che aumentare i suoi dubbi. Anche Matteo, dal canto suo, resosi conto del sentimento che suo fratello prova per Rosa, ha cercato di farlo ragionare sul suo matrimonio con Adelaide.