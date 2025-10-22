Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una dolorosa scoperta per una delle protagoniste. Nella puntata che andrà in onda giovedì 30 ottobre alle 16:00 su Rai 1, Ettore spierà un incontro tra Marcello e Rosa e riferirà subito quanto ha visto a Odile. Quest'ultima riceverà quindi una sconvolgente verità che le era proprio sotto il naso: tra la sua migliore amica e l'ex compagno di sua madre c'è del tenero. Nel frattempo, Concetta confiderà alla zia di Irene, Sandra, che sua nipote ha dei debiti. Ci sarà spazio anche per le vicende di Enrico, che continuerà a non dire a Marta del suo grave problema alla mano.

Odile scopre che Rosa potrebbe essere la causa del matrimonio saltato di sua madre

Ettore Marchesi si troverà nel posto giusto al momento giusto, pronto a sconvolgere Odile con un'importante rivelazione. Il direttore creativo della Galleria Milano Moda, infatti, spierà un incontro casuale tra Marcello e Rosa. Grazie al loro atteggiamento, lasceranno capire a Ettore che c'è qualcosa che va ben oltre l'amicizia. Marchesi, forte di quanto visto, si recherà subito a informare Odile , mettendola di fronte alla dura realtà dei fatti. La figlia della contessa scoprirà quindi da Ettore la tresca tra Marcello e Rosa. È bene ricordare che quest'ultima è la migliore amica di Odile, pertanto la delusione sarà sicuramente grande.

Concetta parla con Sandra di Irene

Nel frattempo, verranno approfondite anche le vicende di altri personaggi, tra cui la sarta de Il Paradiso delle signore. Concetta avrà modo di confrontarsi con Sandra , la zia di Irene, alla quale rivelerà un aspetto del passato della nipote fino a quel momento a lei ignoto. Le anticipazioni della puntata successiva annunciano che la signora Puglisi confiderà a Sandra che Irene ha contratto dei debiti. Tuttavia, non è ancora chiaro se Concetta deciderà di raccontare apertamente alla zia della capo commessa tutta la verità sulla causa di tali debiti. A tal proposito, è importante ricordare che Irene non è responsabile della situazione: la ragazza è stata vittima di una truffa orchestrata da Leonardo Crespi, che l'ha costretta a dover saldare una somma considerevole.

Nel frattempo, Enrico continuerà a condurre una doppia vita, fingendo di operare i pazienti della clinica del professor Di Meo in sala operatoria. Il dottor Proietti, da parte sua, non sarà sincero con Marta: non le confiderà né i problemi alla mano né il ricatto subito da parte del suo datore di lavoro.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello e Rosa si sono innamorati

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Marcello ha scoperto che Rosa è innamorata di lui grazie alla lettura di alcuni capitoli inediti del romanzo. La giornalista, dal canto suo, ha scoperto i sentimenti di Barbieri grazie alla confessione di Mirella, che ha ascoltato la dichiarazione d'amore che Marcello le ha fatto quando era priva di sensi dopo l'aggressione. Nel frattempo, Umberto e Matteo hanno avuto un chiarimento con Barbieri, che ha così iniziato a dubitare dei sentimenti che prova per Adelaide e dell'imminente matrimonio.