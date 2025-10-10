Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano che nelle puntate in onda da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre alle 16 su Rai 1, monsignor Giglio impartirà la sua benedizione a Marcello e Adelaide in vista del loro matrimonio, previsto per il 25 ottobre. Tuttavia, Barbieri non vivrà con serenità i giorni che precedono le nozze e sarà costretto a prendere una decisione dolorosa prima del grande passo.

La contessa e Barbieri ricevono la benedizione prima di convolare a nozze

Marcello e Adelaide si prepareranno a diventare marito e moglie, impegnandosi negli ultimi preparativi della cerimonia.

La contessa cercherà di coinvolgere il suo fidanzato nelle decisioni finali, ma Marcello apparirà spesso distratto e assorto nei suoi pensieri. Nel frattempo, Rosa verrà dimessa dall’ospedale dopo l’aggressione subita e potrà finalmente tornare al lavoro a Il Paradiso delle signore. Intanto, Monsignor Giglio si presenterà a Villa Guarnieri per benedire i futuri sposi, offrendo loro preziosi consigli e ricordando il significato profondo del matrimonio.

Umberto provoca Marcello

Marcello continuerà a essere turbato, e la sua inquietudine verrà alimentata da Umberto, che lo provocherà con nuove accuse, mettendo ulteriormente in crisi la sua serenità. Parallelamente, Rosa chiederà un incontro a Marcello e, dopo il confronto, prenderà una decisione drastica.

Tuttavia, le anticipazioni non riveleranno ancora nel dettaglio quale sarà la sua scelta. Barbieri vivrà anche momenti di confidenza con il fratello Matteo, al quale racconterà nel dettaglio quanto accaduto la sera dell’aggressione a Rosa. Dopo essersi liberato di questo peso, Marcello cercherà conforto accanto ad Adelaide, mentre Umberto proporrà una tregua alla contessa. Non mancherà infine un colpo di scena: alla vigilia delle nozze, Marcello prenderà una decisione dolorosa. Anche in questo caso, non sarà ancora chiaro se Barbieri deciderà di annullare il matrimonio o se l’unione verrà comunque celebrata.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Bronzetti ha richiesto di essere operato da Enrico

Nelle precedenti puntate, Enrico ha avuto un peggioramento delle sue condizioni fisiche, con un aumento dei tremori alla mano. Questo problema ha impedito al dottor Proietti di eseguire personalmente gli interventi chirurgici, tanto che ha affidato l’operazione di appendicite di Marina Valli a un altro medico. Il professor Di Meo, inizialmente all’oscuro di quanto accaduto, è stato informato quando il cavalier Bronzetti ha richiesto espressamente di essere operato da Enrico. A quel punto, il dottor Proietti è stato costretto a confessare al suo datore di lavoro di non essere più in grado di tenere in mano il bisturi.

La vicenda ha preso una piega inaspettata: Di Meo, infatti, non ha voluto rinunciare alla fama e alla competenza di Enrico, proponendogli di fingere di eseguire personalmente gli interventi, mentre in realtà sarebbero stati effettuati da altri medici. Sulle cartelle cliniche, naturalmente, sarebbe risultato il nome di Proietti come responsabile dell’operazione, e non quello del vero chirurgo.