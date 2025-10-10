Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Cihan uscirà finalmente di prigione e si ritroverà faccia a faccia con Tahsin. In un incontro carico di emozione, lo chiamerà “zio” per la prima volta, lasciando l’uomo in lacrime e pronto a ricominciare con lui da capo.

Cihan ritroverà la libertà dopo giorni di attesa

Cihan uscirà finalmente di prigione. Era stato accusato di aver tentato di uccidere Tahsin, ma quest'ultimo ricorderà come sono andate quelle cose quella sera e capirà che è stato Serhat, la sua guardia, a fargli del male. Appena varcata la soglia, Cihan correrà verso Melek, che lo accoglierà con un grido pieno d’amore.

"Mi sei mancato così tanto", confesserà Melek tra le lacrime, ma Cihan sorriderà dolcemente: "Ma eravamo insieme solo ieri". "Sì, ma ieri eri ancora rinchiuso, e io avevo la testa da te. Ora finalmente posso respirare", dirà Melek.

L’abbraccio dei familiari e la gratitudine verso Tahsin

A quel punto, parenti e amici si raduneranno attorno a lui. Nazim, visibilmente commosso, lo saluterà con affetto. Poi Cihan si avvicinerà da Tahsin, sinceramente riconoscente: "Ho saputo quello che hai fatto. Se non fosse stato per te, non sarei mai uscito da lì". Ma Tahsin scuoterà la testa: "Lascia perdere. Tu non avevi colpe, e lo sai bene".

Il momento più toccante: Cihan lo chiamerà 'zio'

Sumru e Tahsin saranno intenti ad andare via, ma Cihan proverà a fermarlo chiamandolo affettuosamente "zio".

Tahsin resterà immobile, sorpreso: "Zio... ogni tanto mi scappa ‘fratello’, ma va bene, fratello o zio che sia". "Ma basta con quel ‘signore’, d’ora in poi solo zio", risponderà Tahsin, divertito.

Melek, osservando la scena, noterà che Tahsin ha gli occhi lucidi: "Ti sei commosso?". "No, no, mi sarà entrato qualcosa nell’occhio", cercherà di giustificarsi lui, ma Cihan sorriderà: "Ammettilo, ti sei emozionato. Ti piace essere mio zio, vero?". "Va bene, sì. Mi fa piacere, d’accordo?", ammetterà, lasciandosi andare a una risata sincera.

Un nuovo inizio per la famiglia, Cihan: 'Ricominciamo da capo'

Poi il tono si farà più serio. Cihan, guardandolo negli occhi, pronuncerà parole destinate a segnare un nuovo inizio: "Ascolta, zio.

Non mi interessano l’azienda, i soldi o i beni. Voglio solo che ricominciamo da capo. Apriamo una nuova pagina, pulita, senza tracce del passato. Una pagina completamente bianca, ma per aprirla, tutti devono volerlo davvero, di cuore". Melek, tenendo la mano di Cihan, confermerà: "Già, dall’inizio. Per tutti noi".

Tahsin sorriderà con il cuore pieno di gioia, anche se penserà all'unico ostacolo che potrebbe interrompere quest'armonia ritrovata: Nuh.