Nel nuovo appuntamento serale della soap turca La notte nel cuore in onda domenica 2 novembre, dopo Nuh e Hikmet anche Cihan finirà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di essere coinvolto nel ferimento di Tahsin. Quest’ultimo, invece, minaccerà Hikmet, dicendole di essere disposto a svelare alle forze dell’ordine il fatto che Melek e Sevilay abbiano rischiato di finire in un burrone a causa sua.

Hikmet si sfoga con Sumru dopo essere stata scagionata

A seguito dell’arresto di Nuh per aver tentato di uccidere Hikmet e Harika, Sumru, Melek e Tahsin decideranno di non andare a far visita a Nuh in carcere per fargli comprendere la natura delle sue azioni.

Dopo aver parlato con il suo avvocato, Nuh non nasconderà la propria delusione, per essere stato abbandonato dalla sua famiglia.

Tahsin, invece, andrà a trovare Hikmet in prigione e la costringerà a ritirare la denuncia contro Nuh, altrimenti non esiterà a parlare dell’incidente automobilistico causato volutamente a Sevilay e Melek.

Ben presto, Hikmet otterrà la scarcerazione, unitamente a quella di Nuh. Dopo essere stata cacciata da Cihan, Hikmet tornerà alla villa e si sfogherà con la cognata Sumru. Nuh, invece, verrà accolto soltanto da Tahsin.

Tahsin non crede alla colpevolezza di Cihan

Spazio anche a Melek e Cihan, che annunceranno a tutti che si sposeranno. Esat e Harika manifesteranno il loro disappunto, quando Melek si trasferirà nella loro casa.

Intanto, Enise deciderà di partire per un pellegrinaggio. Esma, invece, chiuderà Esat a chiave in camera da letto al fine di cercare un confronto, finendo, però, per peggiorare la loro situazione.

Nel contempo, andranno avanti le indagini sull’agguato che ha visto coinvolto Tahsin. Cihan verrà arrestato con l’accusa di essere il colpevole: Tahsin, però, non crederà alla colpevolezza del ragazzo e sarà determinato a scoprire chi siano il mandante e il sicario che hanno cercato di ucciderlo. Nonostante le continue richieste di Bunyamin e dell’avvocato Nazim, il commissario Dilar non scagionerà Cihan, il quale sarà costretto a trascorrere la notte alla centrale in attesa dell’udienza. Purtroppo, anche durante il processo, il procuratore negherà la scarcerazione di Cihan.

Riepilogo delle puntate precedenti: l’agguato a Tahsin

Tahsin è stato vittima di un agguato, proprio quando si doveva recare alla villa dei Sansalan per una cena di riconciliazione. L’uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dopo essere stato ritrovato privo di sensi e gravemente ferito; la sua automobile è stata trovata crivellata di colpi. L'attentato è avvenuto dopo che Nuh aveva dichiarato guerra a Cihan e alla sua famiglia.