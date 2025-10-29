Nei prossimi episodi de La notte nel cuore, Sevilay si sposerà con Nuh senza invitare sua madre adottiva Hikmet. Ma la donna farà irruzione durante la cerimonia e, davanti a tutti gli invitati, la accuserà di ingratitudine, rovinando uno dei giorni più attesi della sua vita.

La corsa contro il tempo: nozze e sala operatoria nello stesso giorno

Il matrimonio di Sevilay e Nuh sarà una corsa contro il tempo, perché il ragazzo dovrà sottoporsi a un intervento per la rimozione di un tumore al cervello, ma nella stessa giornata vorrà sposare la sua ragazza.

Sarà un matrimonio molto commovente, con un Nuh debilitato, che avrà modo di coronare il suo sogno d'amore con la donna che ama. Dopo le nozze arriverà l'intervento, una sfida molto difficile da affrontare, visto che il medico gli ha dato solo il 40% di possibilità di salvarsi. Invece Nuh ce la farà e quando verrà dimesso dall'ospedale, vorrà dare a Sevilay il matrimonio che si merita. Dopo le varie celebrazioni, si ritroveranno in un ristorante a festeggiare.

Il ritorno alla vita e la festa spezzata dall’ingresso di Hikmet

Tutto sembrerà procedere per il meglio, fino a quando nella sala entrerà Hikmet. Tutti capiranno che la donna è portatrice di guai e il primo ad affrontarla sarà Esat. "Zia, ma che cosa vuoi fare.

Sono tutti tranquilli, lasciali in pace", le dirà, ma lei non sembrerà disposta a tirarsi indietro. Anzi, vorrà affrontare Sevilay. Hikmet andrà a centro della scena, dove Nuh e Sevilay stanno ballando. Gli sguardi degli invitati si poseranno immediatamente sulla ragazza, che resterà immobile, rigida. “Che c’è, Hikmet. Possiamo sapere il motivo della tua visita non gradita?”, dirà Nuh con un tono controllato.

Lo scontro gelido tra madre e figlia nel cuore del matrimonio

Hikmet avanzerà con il viso teso: “Vergognati, Sevilay. Davvero, vergognati. Tu non inviti tua madre al matrimonio? Che razza di figlia senza cuore sei? Ingrata. Sei arrivata da me che eri piccolissima; abbiamo vissuto insieme per anni, ti ho cresciuta.

E adesso tu non inviti tua madre alle nozze?”. La sala cadrà nel silenzio. Sevilay la fisserà per un istante prima di replicare: “E secondo te perché?”. “Non lo so. Forse perché sei un’ingrata”, ribatterà Hikmet senza abbassare gli occhi. A quel punto, si avvicinerà Cihan, pronto a difendere Sevilay. “Puoi andare? Non rovinarci la giornata", dirà stanco. Hikmet, però, non baderà a Cihan, anzi, insisterà per sapere il motivo per cui non l'abbia invitata al matrimonio. “Non ho nemmeno la forza di discutere”, risponderà Sevilay, voltandosi. L’aria nella stanza resterà densa e immobile, mentre Hikmet verrà gentilmente invitata a lasciare il matrimonio.