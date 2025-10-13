Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Hikmet si lascerà travolgere dalla passione con Halil, il padre di Nuh e Melek. L’uomo arriverà in Cappadocia su invito di Hikmet, decisa a usarlo contro Sumru, ma tra i due scatterà un’attrazione irresistibile.

Un ritorno destinato a sconvolgere gli equilibri

Nelle prossime puntate, Halil, l'ex marito di Sumru e padre di Melek e Nuh, arriverà in Cappadocia. Sarà Hikmet a chiamarlo, pronta ad allearsi con lui per vendicarsi di Sumru. Solo che Halil si prenderà una bella cotta per Hikmet e i due una sera usciranno insieme.

Halil e Hikmet vivranno una serata destinata a lasciare il segno. Saranno in un ristorante elegante, lontano da occhi indiscreti, dove riaffiorerà tra loro un’intesa fatta di ironia e complicità.

“Buon appetito, signore. Ho ordinato del fegato”, dirà Hikmet con un sorriso. “Hai fatto bene, ne prenderò anch’io”, risponderà Halil, divertito. “Sembri affamato come me”, dirà Hikmet. “Io non mangio per saziarmi, ma per piacere”, risponderà Halil. “Anch’io. Ed è per questo che andiamo d’accordo”, replicherà Hikmet guardandolo negli occhi.

Confessioni tra un brindisi e l’altro

Tra un brindisi e una risata, le parole si faranno più sincere. Hikmet parlerà del suo passato, di Samet, che ormai non reagisce più a causa di un'emorragia cerebrale, di un padre severo e degli amori sbagliati.

“Mi hanno attraversato e lasciato sola”, confesserà con voce bassa. Halil la ascolterà in silenzio, poi dirà: “Sai, chi ci fa più male è quasi sempre chi amiamo di più”. Lei lo guarderà, sorpresa da tanta dolcezza: “Io sono venuta qui per stare con te. Per rimettere insieme i pezzi”. “Allora benvenuta”, risponderà lui, stringendole la mano.

Una cena che finirà con un imprevisto

La serata sembrerà perfetta, finché Halil non si accorgerà di non avere più il portafoglio. “Dannazione, me l’hanno rubato”, esclamerà, agitato. “Pago io, Halil”, offrirà Hikmet con calma. “No, non se ne parla", dirà lui. “Ma che importa? Oggi io, domani tu”, e alla fine sarà lei a pagare, sorridendo: “Non c’è nulla di cui vergognarsi”.

“Non so come farò a guardarti in faccia”, ammetterà lui, imbarazzato. “Smettila, non do peso a queste cose. Ma ti conviene farti una carta qui, quella della Georgia non te la accetteranno mai”, dirà Hikmet.

Il ritorno alla villa e la passione inattesa

Usciti dal locale, l’aria sarà fresca e complice. Hikmet lo porterà a casa sua, la villa dei Sansalan dove ora vivono anche Sumru e Tahsin. “Perché non c’è nessuno? Dove sono le guardie del corpo?”, chiederà Halil. “Non è meglio così, senza di loro?”, risponderà Hikmet. “Ah, quindi non vuoi farti vedere con me?”, dirà Halil. “Se ci vedono insieme, addio sorpresa", dirà Hikmet facendo riferimento a Sumru.

Arriveranno in camera. Lei sorriderà, poi si fermerà di colpo: “Mi gira la testa, abbiamo bevuto troppo”.

“È solo per quello?”, chiederà Halil, con uno sguardo che sa di promessa. I due inizieranno a baciarsi e finiranno a letto insieme.

Nel silenzio che seguirà, Hikmet penserà tra sé: "È un uomo affascinante. Non so quanto sia affidabile, ma goditelo finché puoi, Hikmet".