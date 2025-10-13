L'edizione 2025 del Grande Fratello è iniziata da tre settimane, e per ora gli ascolti non sembrano molto soddisfacenti. Fatta eccezione per la puntata d'esordio, il reality fatica ad ingranare sia in prime time che su Mediaset Extra: il live dalla casa, infatti, fa registrare uno share che si aggira attorno allo 0,3%, numeri fortemente in calo rispetto agli anni scorsi.

I dati della diretta dalla casa

Il Grande Fratello è in onda dal 29 settembre, e in queste settimane sembra non essere ancora entrato nel cuore del pubblico.

Se gli ascolti delle puntate serali si aggirano attorno al 17% di share, quelli della diretta dalla casa sono fortemente in calo rispetto agli anni passati.

Dal 5 all'11 ottobre, il live del reality su Mediaset Extra è stato seguito da una media di 27mila spettatori, per uno share dello 0,3%.

Zero interesse per questo cast.

Ormai l'unica soluzione è stravolgere l'edizione buttando dentro dei VIP. #GrandeFratello https://t.co/SpuiS3zj5x — 📺 (@Boomerissima) October 12, 2025

Al momento, dunque, il programma di Canale 5 non sta ottenendo numeri esaltanti né in prime time né durante la settimana, quando i fan hanno la possibilità di guardare i concorrenti 24 ore su 24 sul canale 55 del Digitale Terrestre e sull'app di Mediaset.

Le opinioni degli spettatori

Gli ascolti del Grande Fratello stanno facendo discutere, tant'è che c'è già chi ipotizza una chiusura anticipata come è successo a The Couple la scorsa primavera.

"Zero interesse per questo cast", "L'unica soluzione è stravolgere l'edizione buttando dentro dei Vip", "Prima Mediaset Extra faceva il 2% di share, ora è un disastro", "Dove sono tutti quelli che volevano persone comuni nel cast?", "Chiudere", "Il live h24 quest'anno è faticosissimo da seguire", "La gente da casa è più interessata ai Vip che ai Nip, questa è la verità", "Questo programma non ha più senso", si legge su X in questi giorni.

Chiusura prevista dopo la seconda metà di dicembre

Nonostante gli ascolti non eccezionali, almeno per il momento, il Grande Fratello non rischierebbe una chiusura anticipata.

Già quest'estate si è parlato del fatto che la nuova edizione del reality sarebbe durata al massimo 100 giorni, quindi non è mai stato previsto un prolungamento fino all'anno prossimo.

Salvo colpi di scena, il vincitore di questa stagione sarà proclamato dopo la seconda metà di dicembre, molto probabilmente prima di Natale.

In rete, infatti, si vocifera che l'edizione Super Vip con Alfonso Signorini alla conduzione si dovrebbe fare e che sarebbero già in corso i casting per i futuri concorrenti. Secondo Davide Maggio, inoltre, Maria De Filippi e i suoi collaboratori starebbero mettendo mano ai provini dei personaggi famosi che dovrebbero varcare la soglia della porta rossa dopo le feste, presumibilmente attorno a metà gennaio.