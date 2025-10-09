Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne annunciano momenti intensi nello studio del dating show. Prossimamente andranno in onda le vicende accadute il 30 settembre, durante le riprese, e svelate da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito internet. Isabella schiaffeggerà Christian, mentre Gemma continuerà a piangere per Mario. Intanto, Agnese confermerà di voler chiudere con Federico.

Duro scontro tra Isabella a Christian

Nello studio di Uomini e Donne si verificherà un evento poco piacevole per uno dei cavalieri del parterre over. Christian, infatti, riceverà due schiaffi da Isabella.

Probabilmente, il gesto della dama nei confronti del single non andrà in onda su Canale 5. Già in passato, infatti, in fase di montaggio, la produzione ha censurato alcune scene simili accadute nello studio del dating show di Maria De Filippi. Intanto, proseguiranno le vicende sentimentali di Cristiana, che sarà alle prese con le esterne con i suoi corteggiatori.

Gemma piange per Mario

Nel frattempo, ci sarà spazio anche per le frequentazioni di Mario Lenti. Questa volta il cavaliere pugliese sarà al centro studio per parlare della conoscenza avviata con Isabella e Cinzia. Gemma Galgani, intanto, continuerà a piangere per Mario, con il quale aveva avuto qualche uscita tempo fa. È bene ricordare che, come già trasmesso nelle puntate andate in onda su Canale 5, è stato Mario a voler chiudere con Gemma per concentrarsi su altre dame del parterre.

Agnese, invece, metterà fine alla conoscenza con Federico, accusandolo di non essere stato sincero sin dall’inizio. La dama recriminerà all’ex tronista di non averle rivelato subito di essere attratto solo dal suo carattere e di non provare alcuna attrazione fisica.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario ha chiuso con Gemma

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Mario è uscito con Gemma, ma ha chiuso dopo qualche giorno la conoscenza con la dama torinese per concentrarsi su altre protagoniste del parterre. In particolare, il cavaliere pugliese ha preferito continuare a frequentare Magda e altre signore. Intanto, Gemma non ha gradito la decisione di Mario, arrivando a fare un commento poco carino nei suoi confronti, che ha provocato la dura reazione degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Nel frattempo, in studio è tornata Barbara, che ha avuto un confronto con Ruggiero. I due ex fidanzati hanno spiegato le ragioni della rottura, avvenuta poco dopo l’uscita dal programma. Sempre in studio, Sara ha espresso qualche commento sul tronista Flavio, che a detta sua sarebbe troppo calmo e tranquillo nei modi, al punto da farla addormentare.